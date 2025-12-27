元旦新制上路！ 滿70歲「自願繳回駕照」最多可領3.6萬回饋

馬上迎接2026年，元旦起將有不少新制上路，包括最低工資調漲、育嬰留停與照顧措施彈性化、公費胃癌篩檢上路，以及公費新冠疫苗擴大全民接種等。此外，滿70歲民眾若自願繳回駕照，將可獲得TPASS乘車金回饋。

上班族福音！基本工資調漲、育嬰留停照顧彈性化

基層員工辛苦工作，眼看新的一年到來，與你我息息相關的新制也即將上路。勞工權益方面，最低工資將調漲，月薪提高至29500元，時薪提高至196元，預計約有247萬名勞工受惠。

另外，一年內請病假未超過10天，雇主不得對勞工不利，對於低薪族群，每日病假最多僅能扣薪491元。而為了舒緩勞工兼顧家庭與職場的挑戰，育嬰留停及照顧相關措施也將更彈性化，並自1月1日起正式施行。

790萬餘人健保費月繳多18元 胃癌納公費篩檢

由於最低工資調漲的連帶影響，部分民眾的健保費將增加，平均每人每月需多繳18元。其他醫藥與社福新制還包括，公費胃癌篩檢補助，提供45至74歲民眾終身一次糞便抗原檢測及胃幽門螺旋桿菌檢測服務；以及公費新冠疫苗擴大全民接種，以提升全民免疫保護力，減少感染後併發重症及死亡風險。

交通三大新制！ 滿70歲「自願繳回駕照」有回饋

在交通方面，三大新制與民生息息相關，包括提倡滿70歲民眾自願繳回駕照，可領TPASS乘車金回饋最高3.6萬；機車考照筆試取消是非題；郵局代售台鐵車票，將於今年底走入歷史，迎接2026年新制上路。

