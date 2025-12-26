元旦新制出爐 平日國旅優惠等恐受總預算案衝擊

（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院會今天通過並公布明年度元旦新制，包含基本工資連續10年調漲、持續推動減稅、加強照顧經濟弱勢等，不過，政院也提到，平日國旅優惠方案以及婚育宅等新興計畫，恐受明年度中央政府總預算案尚未審議通過影響。

行政院長卓榮泰呼籲立法院朝野黨團，應以國家為念、人民為本，儘速完成明年度中央政府總預算的審議。

行政院會今天通過並公布2026年元月新制，包含無添加糖飲料免徵貨物稅，以及彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機不再課徵貨物稅，購買電動車輛也免徵貨物稅、使用牌照稅至2030年底；推動青年婚育協助專案（婚育宅）、育嬰留職停薪照顧彈性化新制、生育給付加計生育補助每胎新台幣10萬元。

廣告 廣告

還有基本工資連續10年調漲、免繳稅所得門檻上升，加強照顧經濟弱勢、獨居老人及學生族群等；還有文化禮金常態化發放對象擴大納入13歲至15歲；平日住宿獎助、生日住宿獎助、遊樂園留宿、企業員工國內團體旅遊獎勵等平日國旅優惠方案等。

但行政院也強調，因為明年度中央政府總預算尚未獲得立法院審議通過，包含育嬰留職停薪照顧彈性化新制中的企業獎勵支持措施、婚育宅方案、生育給付加計生育補助每胎10萬元、跨國勞動力精進方案中設立「跨國勞動力延攬中心」，以及平日國旅優惠方案等，都可能受到審議尚未通過的影響。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中說，各項新制攸關民眾權益，請部會持續積極宣導並蒐集各方反映意見，在落實具體政策的同時，也能夠滾動性全面檢討。

他也提到，國家各項重大建設要推動及落實都需要中央政府總預算的支持，依照憲法第59條，行政院應在會計年度開始前3個月，也就是9月30日前將明年度預算案送交立法院，行政院今年也在8月29日就將明年度的總預算案函送立法院，但立法院卻未能依照預算法規範，在會計年度開始的1個月前，也就是11月30日前由立法院議決，這代表著行政院合憲，而立法院連合法都未能達到。

卓榮泰說，這勢必會影響政府各項施政措施、損害民眾權益，阻礙國家持續前進的腳步，誠懇拜託朝野黨團能以國家為念、以人民為本，儘速完成明年度中央政府總預算的審議。（編輯：林興盟）1141226