元旦新制看過來！卓榮泰喊話：盼行政立法合作創新局

行政院長卓榮泰今（12/31）透過臉書分享2026年元旦新制，期盼新的一年，人民可以看見行政、立法的合作，創造人民被照顧、國家利益優先、充滿希望的新政局。

卓榮泰今透過圖卡，說明元旦將上路的新制度與措施。包含留職停薪更彈性、婚育宅的租金補貼、基本薪資再提高、長照扣除額增加等。

卓榮泰指出，新的一年即將到來，行政院推動的有感新制也將上路，邀請大家一起分享、廣傳。他也點出，立法院至今仍未通過2026中央政府總預算，部分新制將無法執行。

因此，卓榮泰期盼，人民可以看見行政立法的合作，創造一個人民被照顧、國家利益優先、充滿希望的新政局。

