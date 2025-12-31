元旦新制》台北市廚餘收運全改堆肥

〔記者蔡愷恆／台北報導〕因應中央政策，台北市環保局今(31)日表示，自明天(115年1月1日)起，家戶廚餘收運不再區分紅桶(養豬廚餘)、藍桶(堆肥廚餘)，夜間定時定點垃圾收運時，一律倒入垃圾車後方的藍色廚餘桶，家戶生熟廚餘在後端將統一作為堆肥。另，元旦當天適逢星期四，夜間正常收運垃圾。

台北市環保局表示，行政院12月4日已公布全國廚餘政策調整方向，明定廚餘養豬全面退場，基於防疫風險，全面禁止使用家戶廚餘養豬。

環保局提醒，假期歡聚時，做好垃圾分類及資源回收，惜食打包不浪費，廚餘瀝乾再排出，切勿違規棄置垃圾包。

環保局補充，假期無法配合垃圾收運時間的民眾，也可以利用台北市30處的垃圾限時收受點丟垃圾。

