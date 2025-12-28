元旦新制！婚育宅租屋補貼加碼 新婚家庭補貼50%、每生一胎再加50%

記者盧素梅／台北報導

為創造友善青年婚育之環境及務實面對少子化國安議題，內政部提出「青年婚育租屋協助支持專案」，自明年1月起，300億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼 50%；每多生1胎再加碼補貼50%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。另在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，以營造婚育友善環境，只要民眾敢婚、敢生，政府將全力給予支持。

內政部補充，中央目前已將既有社會住宅資源、包租代管及租金補貼3大居住政策結合婚育宅概念，提供婚育族群、新婚及育兒家庭更多支持，鼓勵年輕朋友敢婚、願生與樂養。中央今年分別在台北、新北、桃園、台南及高雄等5都，釋出1,022戶的婚育宅，總計受理件數逾2,700件，相當熱門搶手，未來3年內將會再新增1萬戶的婚育宅供給，明年則會依照社會住宅完工的進度，分別在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣等11個縣市提供逾1,000戶。

內政部提出「青年婚育租屋協助支持專案」，自明年1月起，300億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。（圖/內政部提供)

另育兒家庭承租年限部分，含延長可達12年，以確保居住與子女就學的穩定性，再結合其他部會之育嬰留停及生育給付等資源，能有效減輕整體經濟負擔。

此外，包租代管社會住宅第5期計畫已於今年10月1日正式啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，明年1月1日起修繕補助最高可領6,000元，守護孩童安心長大。有租屋需求的婚育家庭歡迎瀏覽國家住都中心官方網站，亦可洽詢國家住都中心委託的租賃住宅服務公會與業者，獲得在地服務及專業協助。

內政部最後表示，新婚與育兒家庭最需要的就是全面性且長期不間斷的政策支持，因此，內政部規劃未來7年將投入約270億元經費，以建立穩定可持續執行之措施。惟明年度中央政府總預算案審查進度延宕，內容涵蓋其他部會之公共化托育設施布建、新版生育給付及育嬰留停方案彈性補助等，相關支持資源無法如期到位，整體政策將卡關，實質影響民眾權益，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案，共同照顧婚育家庭。

