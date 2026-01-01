元旦新制！最低基本工資調漲 綜所稅申報減稅利多

台北市 / 綜合報導

2026年元旦有多項新制正式上路。勞工最關心的最低工資調升，月薪漲到29,500元，時薪則來到196元，預估有247萬名勞工因此受惠。

另外，綜所稅申報減稅也有利多，調高114年度每人基本生活費所需為21.3萬元，調高長照扣除額為18萬元；還有，70歲高齡駕駛自願繳回駕照者可領取回饋TPASS乘車金，最多每月1500元，可補助2年，等同最多可領3.6萬。另外政府加碼催生，生育補助每胎拉高至10萬元。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄人注意！市府公布元旦新制 機車定檢不再寄書面通知

元旦4交通新制！ 滿70歲自願繳回駕照 2年可領3.6萬

內政部宣布元旦新制！ 租金補貼戶數提升、滿10歲可自動通關

