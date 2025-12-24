元旦新制一次看！衛福部加發弱勢生活補助 國保生一胎可領10萬 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

元旦新制來了！衛福部明年1月1日起，有多項攸關民眾生活補助及就醫花費的新制要上路，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最高新台幣1000元；擴大長照給付對象；國民年金保險被保險人，每生一胎可以請領10萬元；新冠疫苗擴大全民接種等。【CNEWS匯流新聞網】整理如下：

一、韌性特別條例-低收入戶及中低收入戶加發生活補助金

針對政府列冊低（中低）收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助之外，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元之生活補助，自115年1月起至116年1月底止，預計發給13個月。預計照顧54萬5000人。

二、實施「長期照顧十年計畫3.0」-擴大長照給付對象

長照3.0長照給付對象，除原本長照2.0服務對象外，自115年1月1日起新增以下2類：

1. 全年齡失智且失能者。

2. 評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫(PAC)收案對象，且符合長照需要2級以上。

衛福部強調，新制優化服務內容，提升長照服務可近性與品質。預估74.5萬人受惠。

三、國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母生育補助

國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付：每胎生育給付加生育補助至10萬元。

未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母：每胎生育補助10萬元。雙生以上者，依比例增給。

衛福部預估，115年度國保生育給付人數為1萬3214 人，未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母7144 人。

四、全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額

115 年保險對象於急性病房住院30日以內或於慢性病房住院 180 日以內，其應自行負擔費用之最高金額(即住院部分負擔上限)如下：

1. 同一疾病每次住院部分負擔上限：5萬7千元。

2. 全年累計住院部分負擔上限：9萬5千元。

健保署估算，影響人數約1.1 萬人，增加住院部分負擔金額約6198萬元。

五、新冠疫苗擴大全民接種

1. 自115年1月1日起開放滿6個月以上全民接種新冠疫苗。

2. 開放時間自115年1月1日至115年2月28 日止，後續視擴大接種情形再評估是否延長。

六、弱勢加發生活補助

衛福部指出，為加強照顧弱勢族群，針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費1.5倍以上，未超過2.5倍者，除原有補助外，自115年1月至116年1月止（計13個月）每人每月加發生活補助費500 元。

衛福部預計，可照顧54 萬人（含領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合子女生活津貼或子女教育補助者）。

照片來源：CNEWS資料照

