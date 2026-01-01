元旦新制｜ 財政部9大便民新措施 減稅省萬元超有感

【記者許麗珍／台北報導】財政部公布2026年新年實施的9項利民便民措施，其中有多項減稅新制，包括調高長期照顧特別扣除額為18萬元，免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元，標準扣除額部分，單身者由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者，由26.2萬元調高至27.2萬元，2026年5月申報綜合所得稅適用，省下萬元稅金超有感。

物價指數連動達到調整門檻，政府為了減輕民眾負擔，再次拉高課稅起點，財政政表示2026年1月1日起實施的利民措施有5項，便民措施有4項。

利民措施部分，調高114年度每人基本生活所需費用，每人基本生活所需費用金額由新台幣21萬元調高至21.3萬元。調高長期照顧特別扣除額，長期照顧特別扣除額由12 萬元調高至18 萬元。

另外調高115年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額，免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元；70歲以上的納稅義務人、配偶或受扶養直系尊親屬，由14.55萬元調高至15.15萬元。標準扣除額，單身者由13.1 萬元調高至13.6萬元；有配偶者，由26.2萬元調高至27.2萬元。薪資所得及身心障礙特別扣除額，則由21.8萬元調高至22.7 萬元。課稅級距及計算退職所得定額免稅的金額，也分別按消費者物價指數上漲幅度調整。

利民措施還包括增訂飲料品無添加糖者免徵貨物稅，以及刪除部分電器類貨物課徵貨物稅規定，其中，飲料品無添加糖者免徵貨物稅，並刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項電器類貨物課稅項目。

財政部公布2026年新年實施的9項利民便民措施，其中有多項減稅新制。財政部提供

利民措施第五項，延長購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅年限，延長購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅期間至119 年12 月31日止。

便民措施也有4項。首先，優化綜合所得稅網路(含手機)申報服務，新增網頁無障礙專用版報稅系統，同時支援電腦及手機裝置，提供視障納稅義務人可搭配報讀軟體，即可清楚了解報稅資料內容，達成自行完成申報目標。

財政部新年利民措施包括增訂飲料品無添加糖者免徵貨物稅，刪除部分電器類貨物課徵貨物稅規定，飲料品無添加糖者免徵貨物稅，刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項電器類貨物課稅項目。財政部提供

其次，開放國稅查(核)定案件逾期可採線上繳納。財政部表示，開放國稅查(核)定案件，於繳款書填載繳納期間屆滿的翌日起30日內，得以信用卡、晶片金融卡及活期(儲蓄)存款帳戶線上繳納。

便民措施第三項，延長行動支付租稅優惠措施。財政部指出，修正「查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資訊服務機 適用租稅優惠作業規範」，包括延長施行期間至117年12月31日；除原有行動支付外，增訂查定課徵營業人於實體商店銷售貨物或勞務使用具行動支付結帳功能之多媒體資訊服務機結帳收款者為適用對象及其應符合之條 件；訂定停止適用條款。

便民措施第四項，簡化旅客攜回自用舊汽車完稅價格核估作業。財政部指出，現行旅客自國外攜回自用舊汽車，其完稅價格的核估是依據「進口舊汽車核估作業要點」第2點及第3點規定辦理，若旅客有低報進口舊汽車完稅價格之虞，各關通關單位多移送基隆關查價單位審核，以致其完稅價格處於未定狀態，易造成徵納雙方爭議。

為簡化核估作業，財政部修正作業要點第8點規定，若旅客因留學、公務或工作而於國外旅居超過1年，提供原始新車購買契約或訂單、付款證明及在國外已領照1年以上的本人行車執照，並檢附旅居證明文件者，海關得依作業要點附表2，計算折舊並核定完稅價格。

財政部新年便民措施，包括延長行動支付租稅優惠措施。財政部提供

