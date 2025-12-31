元旦新制／2026勞動部新方案藏「加薪密碼」 尤其這2產業薪水直接噴發

財經中心／李宜樺報導

2026年1月1日起，勞動部推動「跨國勞動力精進方案」，製造業加薪本勞即可增加移工名額。新制針對旅宿業與商港業開放引進外籍技術人力，旨在解決國內缺工並提升本勞薪資。 （圖／勞動部提供）

2026年元旦鐘聲敲響，不僅是新年的開始，更是台灣勞動力市場的巨變時刻！勞動部正式推動「跨國勞動力精進方案」，這項政策將徹底改變製造業、旅宿業及商港業的遊戲規則。別以為這只是老闆的事，如果你是基層勞工，這波「加薪換外勞」的連鎖反應，將直接決定你明年的薪資單厚度，甚至影響全台灣的產業競爭力！

加薪換名額老闆動起來

這次新制最核心的殺手鐧，就是「加薪本勞，增加移工」。勞動部明確規定，製造業只要每加薪1名本國基層全時勞工，就能獲得增加1名移工名額的獎勵，最高比例可達10%。這招不僅是為了解決企業長久以來的缺工痛點，更是破天荒地將「本勞薪資」與「移工配額」強行掛鉤。對老闆來說，想請更多便宜好用的移工，就必須先掏錢給台灣勞工加薪，這無疑是在缺工浪潮下，逼著企業吐出利潤與員工分享。

外技留用門檻全面鬆綁

除了基層移工，高端的「外國技術人力」也迎來大解編。製造業外技核配上限從原先的25%一口氣放寬到100%，甚至連健檢與住宿規範都同步鬆綁。這意味著，未來工廠內可能出現技術核心全由外籍高手坐鎮的情況。雖然總員工人數中移工、外技與專業人才合計不得超過50%，但這項彈性調整已讓產業界暴動，企業紛紛預測，2026年將是台灣工廠「國際化」的轉捩點，外籍技術人才將成為企業搶奪的香餑餑。

服務業也納入搶人大戰

不只工廠，這次連旅宿業跟商港業也加入戰局！只要業者幫台灣基層勞工加薪，同樣可以1比1增加引進海外技術人力，最高上限10%。政府這次更主動出擊，成立官方「跨國勞動力延攬中心」並在海外設點，強化直聘與轉換服務。這套方案目標很明確，就是要透過「加薪留才」、「有序引工」、「保障權益」三管齊下。2026年起，你的同事可能變得很國際化，而你的薪資，或許就藏在老闆想要的名額獎勵裡！

