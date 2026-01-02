元旦是爸爸忌日！徐若瑄喪父8週年悲嘆「開心不起來」：無法寫出祝福

記者趙浩雲／台北報導

藝人徐若瑄今年跨年現身桃園擔任活動嘉賓，陪伴民眾迎接新年，不過她在元旦當天於社群平台發文，罕見吐露內心深處的思念，坦言1月1日其實是父親的忌日，儘管多年過去，心情早已趨於平靜，卻始終「開心不起來」。

徐若瑄的爸爸在2018年元旦病逝於台大醫院，享壽64歲。徐若瑄在貼文中寫道，原本想在元旦寫下祝福的話，卻怎麼也提不起筆，「其實每年1/1這天，是爸爸離開的時候」，即使時間沖淡了許多情緒，這一天對她而言仍帶著無法忽視的重量。她以簡短卻真摯的文字，道出長年藏在心裡的思父之情，讓不少粉絲看了相當不捨。

她也提到，這些年來透過歌曲〈鬪志〉，陪伴自己走過低潮，形容那是一首能把「碎掉過的心，縫縫補補」的作品。徐若瑄藉此向粉絲傳遞力量，表示若此刻正陪伴在愛的人或被愛的人身邊，請務必好好珍惜生命的安排；若所愛或愛自己的人已不在身旁，也希望這首〈鬪志〉能成為一份安慰。

徐若瑄唱桃園跨年。（圖／翻攝自臉書）

徐若瑄寫下，「希望也能縫補你不完整的心，因為鬪志有翅膀」，以音樂與文字為自己，也為他人送上祝福。這段真情流露的心聲曝光後，立刻引發網友共鳴，紛紛留言替她打氣，感謝她用自身故事傳遞溫暖與力量。

首先打頭陣的由身兼歌手演員的徐若瑄開場，她騎著滑板車進入現場，獻唱〈不敗戀人〉，瞬間讓在場觀眾尖叫聲連連，天氣雖然寒冷，不過徐若瑄相當有誠意，透膚上衣辣露性感腰身，讓觀眾大飽眼福。

