元旦晚間冷到7℃！強冷氣團南下「太平山」有望飄雪 下週寒流警戒

（生活中心／綜合報導）元旦（1日）起強冷空氣逐步南下，氣溫一路下滑，北台灣更呈現「越晚越冷」的感受。氣象專家吳德榮指出，明（2）日本島平地最低氣溫不排除跌破7度；同時零度（雪）線約降至1500公尺以上，太平山、合歡山等高山有零星、少量飄雪機率；而下週後段還可能再有更強冷空氣接力，存在升級首波寒流的可能性。

吳德榮在「洩天機教室」分析，今日除台灣南端外各地雲量偏多，降水回波仍以迎風面較明顯；桃園以北降雨較為突出，花蓮、新竹則以零星雨勢為主。隨著冷空氣南下，白天北台仍偏涼，入夜後轉冷感更明顯；北部、東北部有局部短暫降雨，且可能出現局部較大雨勢，花東也有零星降雨機率；中南部多雲時晴，白天轉涼、夜間偏冷。

圖／元旦（1日）起強冷空氣逐步南下，氣溫一路下滑，北台灣更呈現「越晚越冷」的感受。（翻攝 洩天機教室）

他並整理各地氣溫概況：北部約17度降至10度，中部約11至24度，南部約13至26度，東部約12至26度。

展望後續天氣，吳德榮表示，明（2）日至下週日（4）日清晨，入冬以來最強冷空氣影響機率高，研判首波「強烈大陸冷氣團」籠罩的可能性最大，台北測站約降至11度，本島平地最低溫有機會出現7度以下，整體天氣偏寒冷，需留意保暖。

降雨方面，明日迎風面的北部、東北部仍有局部短暫雨，花東偶有零星飄雨；背風面多為晴時多雲，呈現「北東濕冷、中南乾冷」的型態。週六與下週日多地轉為晴朗乾冷，週六東半部仍可能出現零星降雨。

至於追雪條件，吳德榮指出，此波冷空氣強度較前一波更明顯，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件偏差，因此1500公尺以上高山（如太平山、合歡山、雪山等）僅有「零星、少量」飄雪機率。

下週趨勢方面，他提到，下週日白天起至週一（5日）上午冷空氣略減弱，白天相對舒適但早晚仍冷；週一下午至週二（6日）清晨，下一波冷空氣前緣快速通過，迎風面轉有局部短暫雨；週二白天起再轉晴冷，且後續不排除再有不遜於前波的強冷空氣南下，搭配「輻射冷卻」效應，下週三至週六清晨有機會刷新入冬低溫，並存在成為首波寒流的機率。不過他也提醒，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）等模式（含AI模式）對強度與時間仍有差異、持續調整，現階段仍宜觀察。

