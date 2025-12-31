即時中心／黃于庭報導

2026年即將到來，迎接新年第1道曙光與日出是許多民眾元旦的重要行程，根據台北天文館「2026年元旦曙光地圖」，全國首道民用曙光將在清晨6時3分46秒出現於花蓮縣柏南山，而全國最早日出也於6時28分在柏南山現身；若以台灣本島較易抵達的平地而言，元旦最早日出的地點是在鵝鑾鼻燈塔，時間為6時34分。

通常最早曙光是指「民用曙光」時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看清地面景物；但在天文觀測上常用的「天文曙光」，則是指太陽在地平線下18度，肉眼可見最暗的6等星開始消失的時刻。

廣告 廣告

事實上，天文曙光出現的時間會比民用曙光早1小時左右，但若非使用望遠鏡或攝影設備不易察覺，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗，若想體驗天空由暗轉亮的過程，則可參考天文曙光時間來提早等待。

快新聞／元旦曙光地圖出爐！全台「這縣市」最早日出 時間、地點曝光

2026年元旦曙光及日出時間。（圖／擷取自台北市政府官網）

在台灣，元旦的日出方位約為115度，也就是東南東方附近，所以越往東、越往南，就能越早看到日出；此外海拔越高，日出時間也越早，不過山區因地形與林相比平地複雜，要在日出方位地平線無遮蔽的狀況下才能於預測時刻直擊精彩的日出。

台北天文館也提醒民眾，清晨時分高山地區氣溫低、風勢強，且雲霧變化快速，前往迎曙光前應妥善規劃行程並注意安全；平地與海岸地區雖較易抵達，仍建議提早到場並留意即時天氣預報。若天氣條件良好，日出前後還有機會欣賞到雲海、霞光，甚至短暫出現的大氣折射現象，為新年留下難忘回憶。

原文出處：快新聞／元旦曙光地圖出爐！全台「這縣市」最早日出 時間、地點曝光了

更多民視新聞報導

中捷跨界聯名天團掀追星熱 4車站平均運量成長近20%

林思銘不玩了！宣布退出藍營新竹縣長初選：支持黨提名的候選人

美對台軍售竟被嗆「干涉中國內政」！外交部狠酸委國：統治無正當性

