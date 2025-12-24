元旦曙光曝！ 第1道花蓮柏南山 平地日出鵝鑾鼻

台灣天文館公布2026年元旦曙光地圖，首道曙光將於花蓮柏南山6點03分51秒出現，全台最早日出時間為6點28分29秒。平地最早日出則在鵝鑾鼻燈塔（6點34分24秒）及蘭嶼（6點29分22秒）。同時，耶誕節期間將迎來冷氣團，北東地區將有降雨，2000至3500公尺高山有機會降雪，最低溫可能降至10度。跨年夜也將受東北季風影響，北東地區恐在雨中迎接新年。

元旦曙光地圖曝。（圖／TVBS）

埔里盆地近日出現壯觀雲海景觀，攝影師陳先生為捕捉這美景，凌晨爬上虎頭山並等待3小時。他表示，清晨時分因溫差較大，形成如海浪般波濤洶湧的雲海，這是埔里低海拔地區的特色景觀，需要早起才能欣賞到。

元旦曙光地圖曝。（圖／TVBS）

關於2026年元旦曙光，天文館研究組長石中達指出，第一道曙光將出現在海拔3443公尺的花蓮柏南山，時間為6點03分51秒，而全台最早日出時間則是6點28分29秒。平地部分，本島最早日出地點是鵝鑾鼻燈塔（6點34分24秒），離島則是蘭嶼（6點29分22秒）。石中達建議，台北市民可在6點39分左右，選擇家附近無遮蔽物的地方觀賞日出。

耶誕節前，台灣將迎來濕冷天氣。氣象署預報員李孟軒表示，冷氣團將於周三至周五影響台灣，北東地區將持續降雨，迎風面可能出現局部大雨。桃園以南地區則維持晴朗多雲，但中南部山區水氣仍多。周四至周五，東部3000公尺以上高山、北宜地區2000公尺處，以及周六3000公尺以上高山，都有機會降雪。

李孟軒強調，周四至周五受冷氣團影響，各地氣溫將明顯下降，北部及東北部氣溫將持續下滑。預計從周四下半天至周五，北部氣溫將維持在16度以下，最冷時間為周四晚上至周五清晨，本島平地最低溫可能降至10度。跨年前一天東北風將再次增強，跨年夜北東地區可能在濕冷天氣中迎接新年。

