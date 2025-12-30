元旦最強冷氣團來襲 雪管處籲民眾山友登山賞雪要特別謹慎

雪山圈谷壯麗雪景隱藏更多危險，雪管處籲民眾山友元旦賞雪要謹慎再謹慎。（圖：雪管處提供）

雪霸國家公園今年初雪就發生兩名登山客因失溫喪命，兩名登山客30日都以直升機吊掛運送下山。由於本週仍有更強一波冷氣團來襲，雪管處提醒民眾，不論是登山跨年或是想要賞雪，務必特別謹慎，一定要做好保暖措施，以避免失溫而喪命。（彭清仁報導）

雪山西稜初雪就奪2條人命，雪季登山山友們要特別小心。（圖：雪管處提供）

雪霸國家公園臉書粉專發文指出，元旦又有更強一波冷氣團來襲，有鑑於今年初雪就造成兩名山友疑似失溫而喪命，雪管處還是提醒民眾，不論是登山或是到山區賞雪，一定要特別注意安全。冷氣團報到，規劃登山跨年民眾，務必謹慎再謹慎。

雪管處表示，嚴重山難意外往往都是一個小環節錯誤，沒有即刻排除或修正，累積小錯誤就會鑄成憾事。例如將6天的逆走雪山西稜線壓縮為4天、氣象署已有低溫與降雪預報、山區風雪冰雨導致風寒效應更強等，都可能累積成不可逆的憾事。

雪管處說明，雪季期間登山，真的不比一般季節，冰、雪、岩地形與低溫環境都會比春、夏、秋季登山難上加難，雪攀裝備該準備也要正確使用，保暖工作也要更落實，遇到困難地形或惡劣天氣要撤退，「很困難，但你非得如此」。

雪管處也提到「333原則」，3小時嚴重失溫、3天沒有喝水、3個星期不進食，將有生命危險；當中最重要的就是做好保暖避免失溫，預防失溫遠比治療失溫來得重要，洋蔥式穿法、主動與被動體外回溫、避免衣物潮濕、避免風寒效應等，都是上山前必做功課。