元旦最早日出在蘭嶼！2026全台日落曙光時間一次看

[Newtalk新聞] 隨著2025年即將邁入尾聲，不少民眾在跨年倒數結束後，緊接著會前往各地迎接2026年第一道曙光，根據中央氣象署最新資料顯示，明年元旦最早日出在清晨6時33分的台東蘭嶼，本島平地則是6時35分的恆春龍坑。

根據氣象署資料，2026年1月1日最早日出為清晨6時33分的台東蘭嶼；本島平地則是清晨6時35分在屏東恆春的龍坑生態保護區；至於，今年最晚日落在傍晚5時25分的台南七股海堤。

不過除了日出日落的時間，也有很多地方的日出很有特色，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。

