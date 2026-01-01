政治中心／台北報導

2026年第一天，總統賴清德發表談話，也接受媒體訪問，被問到1.25兆國防特別預算卡關，他感慨當民主國家譴責中國破壞台海和平穩定時，在野黨仍替中國找藉口，談起藍白提起"彈劾總統"，賴清德說"我不貪不取、沒有違法"、痛斥"明知不會過還提，浪費時間"。

總統賴清德、副總統蕭美琴迎接元旦一早9點參觀總統府的民眾，2人眉開眼笑發紅包袋，傳達新年好心情。但國政內外挑戰嚴峻，一早發表新年談話接受聯訪時，他要在野黨認清現實、別再攔阻1.25兆國防特別預算。

總統賴清德：「和平一定要靠實力，才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議，或接受侵略者的主張，就有辦法達到和平，投資國防就等於在投資和平，如果這個預算持續被耽擱，擔心國際社會，會誤解台灣的決心，民主國家，無不同聲譴責，中國破壞台海和平穩定，但比較可惜的是，在野黨仍然替中國找藉口。」

不解藍白沒有為台灣發聲、譴責中國窮兵黷武，對於他們在票數不夠的情況下，仍發起對自己的彈劾，賴清德痛批"浪費大家時間"。

總統賴清德：「中國對台灣併吞的壓力日日增強，立法院應該要思考，人民付託立法院各個委員的責任，是不是應該要開始辦一些正事，審中央政府總預算，審國防特別預算，我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在，你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案浪費時間，我希望在野黨，能夠清楚跟社會大眾說明。」

元旦朝野再槓特別預算 賴總統嘆在野為中"找藉口"

賴清德元旦講話，批評在野黨在立法院的政治動作浪費大家時間。（圖／民視新聞）





走過2025年動盪的政局，2026年新的戰場又開啟，執政的民進黨力拚關關難過關關過。

