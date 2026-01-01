元旦爆氣！賴清德怒嗆藍白彈劾浪費時間：該辦正事審總預算

賴清德嗆藍白彈劾總統放費時間。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 國民黨團、民眾黨團日前提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1）日直言，他不貪不取、沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？他嗆藍白，「你明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間拿來審查中央政府總預算，拿來審查國防特別預算。」他認為，立委應該開始辦正事，審中央政府總預算，審國防特別預算，就不要再做這些事情。

立法院院會日前通過「對總統賴清德提出彈劾案」，經過表決後，以60位贊成、51位反對通過。根據國民黨團與民眾黨團決定，將於今年1月21、22日邀請被提出彈劾的賴清德到立法院說明，並於5月19日進行彈劾案投票。

廣告 廣告

賴清德今上午在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並隨後受訪表示，社會應該很感慨，放著中央政府總預算不審。他說，行政院已經在去年八月就將總預算送到立法院，三、四個月的時間，立法院都不審，國防特別預算也不審，淨排一些涉及違憲的法案，又要推出對總統的彈劾，這絕對不是國家社會人民之福，相信人民也會有公道的評判。

賴清德強調，立法院當然有屬於立法院的憲政職權，但是面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日日增強。他說，在這種狀況之下，立法院應該要思考人民付託立法院各個委員的責任，是不是應該要開始辦一些正事，審中央政府總預算，審國防特別預算，就不要再做這些事情。

賴清德指出，他當過國大代表，也當過立法委員，在憲政設計裡面，對總統的咎責有兩樣，一個是罷免、一個是彈劾，但是對總統的罷免是追究政治責任，對總統的彈劾則是追究法律責任。他說，這也是為什麼憲法的設計，罷免立法院提案之後，要經過人民公投，因為追究的是政治責任；彈劾的話是追究法律責任，所以立法院提案通過之後，是送交司法院憲法法庭裁判。

「我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」賴清德直言，特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾對人民如何交代？

賴清德說，他個人的毀譽不重要，國家生存發展、人民生活照顧才重要，所以如果說一定要對他提出彈劾，至少正事也一定要做，牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的中央政府總預算，也應該要排入審查。

賴清德表示，根據憲政設計和《立法院職權行使法》的規定，國民黨和民眾黨在立法院固然是過半多數，但沒有達到三分之二的多數，對總統彈劾的程序在立法院根本無法不過，為什麼要把寶貴的立法院的時間浪費在這裡？他痛批，「你明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間拿來審查中央政府總預算，拿來審查國防特別預算、拿來審查對國家發展經濟發展有益的法案，卻把時間浪費在這裡，我希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

願赴立院國情報告！賴清德批藍白法案：感謝憲法法庭做出合憲決定

元旦喊話藍白！賴清德：趕緊通過國防預算！沒有強韌國防就沒有國家