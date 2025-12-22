元旦看得到日出嗎？冬至剛過卻不冷？鄭明典曝最佳觀測點 揭「暖冬」警訊：台灣冬天暖化比夏天更劇烈！

Yahoo氣象專家、前氣象局長鄭明典在 Yahoo TV《天氣多一點》節目中，針對網友最關心的「元旦日出」與「暖冬現象」解惑。

跨年連假即將到來，許多民眾關心「元旦追曙光」的機率。Yahoo氣象專家、前氣象局長鄭明典今（22）日在 Yahoo TV《天氣多一點》節目中分析，元旦當天因低層水氣偏多，平地觀測條件較差，想看日出「高山機率最高」。他更點名玉山是絕佳位置，雖有雲海但不會遮蔽高山。針對網友質疑「冬至過後怎麼還不冷？」，鄭明典直言台灣冬天暖化趨勢明顯，並示警這並非好事，恐讓登革熱等病媒蚊更容易在台生根，造成生態與公衛危機。

元旦追曙光：高山機率大於平地 玉山是最佳觀測點

針對網友詢問「元旦能看到日出嗎？」，鄭明典分析目前的最佳估計是「高山機率較高」。他指出，元旦當天台灣附近水氣偏多，且多屬於偏東風帶來的「低層水氣」。雖然這些水氣會形成壯麗的雲海，但並不至於遮蔽整座高山，因此像玉山等 3000 公尺以上的山區，見到日出的機率非常高。

相比之下，平地的觀測條件較差，雲量偏多且可能受低層水氣干擾，一般民眾若想親眼目睹第一道曙光，可能得仰賴玉山氣象站人員協助拍攝影像。他說，「最佳的估計可能就是要靠玉山站的同仁幫我們拍日出了。」

冬至剛過卻不冷？鄭明典警告：台灣冬天暖化比夏天劇烈

對於網友感嘆「冬至都過了，說好的冬天呢？」，鄭明典坦言這正是全球暖化的警訊。他揭露驚人數據指出，長期觀測下來，台灣冬天的暖化趨勢甚至比夏天更明顯，這導致中南部民眾在冬至過後，白天甚至還能穿著短袖活動。

鄭明典強調，暖冬並非好事。如果冬天不夠冷，原本應受低溫抑制的病媒蚊（如登革熱）就更容易在台灣生根，進而引發公共衛生問題。他解釋，若氣候變化太快，生態系統會來不及調適，雖然人類可以靠科技減緩衝擊，但生態受創最終仍會間接影響人類。他最後呼籲，民眾應正視節能減碳的重要性，減緩氣候變遷的速度。