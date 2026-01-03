元旦移民船翻覆至少7死 甘比亞總統哀悼承諾調查

甘比亞總統巴羅(Adama Barrow)2日表示，甘比亞對於一艘載有無證移民的船隻在沿海翻覆、造成至少7人喪生表達哀悼。

這艘載有超過200人的船隻在除夕夜到元旦凌晨，在甘比亞的北岸區(North Bank Region)發出求救訊號。甘比亞海軍在午夜過後出動數艘海軍艦艇展開搜救，還有1艘漁船也加入救援。這艘遇難船隻隨後被人發現擱淺在沙洲上。

巴羅在電視演說中指出，截至目前已有102人獲救，部份傷者仍在接受治療。令人悲痛的是只尋獲7具遺體，搜救行動仍將持續以便找到失蹤者。

巴羅並補充說，他代表甘比亞政府和人民，向罹難者家屬與所有受到這起心痛悲劇影響的人們致上最誠摯的慰問，甘比亞舉國同悲。

巴羅承諾，將會提供罹難者身分的最新訊息，有部分死者並非甘比亞公民。此外，他也將對這起悲劇的原因展開「全面調查」。

由於簽證限制和更嚴格的邊境安全措施，成千上萬的人們試圖經由西班牙加納利群島(Canary Islands)從西非前往歐洲。這些大多是年輕人的無證移民搭乘的船隻經常是破舊的、而且擁擠不堪。