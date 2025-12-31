元旦第一道曙光 北市天文館：出現在花蓮柏南山 鵝鑾鼻燈塔平地最早

今天是2025年最後一天，根據台北市立天文館精算，2026年元旦第一道曙光，將於明天上午6時3分出現在海拔逾3000公尺的花蓮縣柏南山；平地最早曙光地點則在鵝鑾鼻燈塔，可以在上午6時11分見到曙光、上午6時34分日出。天文館提醒，民眾前往追曙光前，務必妥善規畫行程，注意安全，也應留意即時天氣預報。

根據台北市立天文館精算，2026年元旦第一道曙光，將於上午6時3分出現在海拔逾3000公尺的花蓮縣柏南山；平地最早曙光地點則在鵝鑾鼻燈塔，可以在上午6時11分見到曙光。（示意圖／Getty Images）

台北市立天文科學教育館透過新聞稿表示，明年第一道曙光將於上午6時3分46秒出現在花蓮縣柏南山，接著迎接全國最早日出。不過此處海拔超過3000公尺，不易抵達，位於平地的鵝鑾鼻燈塔是另一個最佳選擇，可以在上午6時11分見到曙光、上午6時34分日出。

廣告 廣告

天文館說明，明天日出方位約在東南東方，所以越往東、越往南就會越早看到日出，海拔越高，日出時間也越早。不過因山區地形及林相相對複雜，需要在日出方位的地平線無遮蔽情形下，才會在預測時刻直擊日出。

天文館指出，2026年元旦曙光地圖網站已上線，民眾只要點選地點，就能掌握該處的曙光與日出時間，迎接嶄新一年。

天文館也提醒，高山地區在清晨時刻氣溫低、風勢強且雲霧變化快速，民眾前往追曙光前，請妥善規畫行程並注意安全；若要去平地與海岸地區，建議提早到場、留意即時天氣預報。