元旦節的感想／崔漢朝

崔漢朝

時光像是一種推進器，不斷地推進時間的進度，舊年過去，迎來元旦，開啟新的一年。我們知道，元旦的寓意是新生與希望，象徵時間更迭中的新起點與美好願景。

天增歲月人增壽。我深感歲月的無情，一個一個在歲月裏失去的親人，像雪花一樣無聲飄落，瞬間隱沒於塵土，不能與我們共用元旦節的快樂，在快樂的節奏中，還是有一絲的哀感。尤其是半個身體沒入“黃土”的我，磕磕絆絆走來的人生。愈加感歎人生有涯，生命有限，人生如過山車，倉促之間，眨眼而過。如果用“嗚呼”“哀鳴”的詞來感歎，也阻擋不了時間的腳步。人們在元旦節這一天，懷舊，回顧與展望，憧憬與希望，事業蒸蒸日上的輝煌，功成名就時的愉悅，但一切成為過去，面對鏡子裏的自己，忽然發現，歲月催白了頭髮。

在一年中季節中更替的交匯點上，我們經歷過成功與失敗，經歷過失望與惆悵，經歷彷徨與挫折，我們忍受著一切心靈上的苦痛，卻要堅強高歌“陽光總在風雨後”。面對大風與大浪，我們堅持笑傲人生。

我們不得不承認一如柏拉圖所說的：“我以為小鳥飛不過滄海，是因為小鳥沒有飛過滄海的勇氣。十年之後我發現，不是小鳥飛不過滄海，而是滄海的那一頭，早已沒有了等待。”這句至理名言的含義。一種醒悟於十年之後，或許是遲到的醒悟，但是，在我們看來，不論結果怎樣，即使在行將就木的一刻前的醒悟，至少是沒有留下一點的遺憾。

無數個日子，我們感受秋葉的飄零時的淒涼，一片兩片，數不清的秋葉，紛紛揚揚，落滿山崗、落進溪水裏，隨水流逝。看桃花落英繽紛，梨花帶雨，鮮花的絢麗，總是有凋謝的時候。我感歎歲月匆匆，一切再美再繁華的舞臺大戲，總會有落幕的時候。

曾經，我們擁有金色的童年，擁有童年的純潔無邪天真，伴隨著元旦節空中爆炸的鞭炮聲，在一天天的歡樂中成長起來。

童年做著童年的夢，

童年充滿著七彩的陽光。

快樂的童年在不知不覺中，悄然流逝。但童年的童心卻總是在老年時期還保持著，於是，當我們老了的時候，童心未滅，被世人稱為“老頑童。”我們保持著一顆童心，努力延續生命的歷程。

甚至，我們對路邊的一棵小草，一只踩不死的螞蟻，都感受生命的偉大。或許，小草、螞蟻，它們的思想是一片的空白，但它們卻努力地與生命抗爭，不懼風霜雪雨、洪水猛獸的侵襲。

在我曾經居住過的土屋的房檐上，一只蜘蛛在織網上攀爬，它一圈圈，一天天不停地織網，它織的是生命之網，當它織成了那張大網，它便迎來了生命的春天。

年輕時，在農田裏辛勤勞作，伴隨著朝霞扛鋤鋤禾，踏著落山的夕陽晚歸。日子就這樣一天天地，在辛勤的耕耘中度過。度過每一個人的青春年華。

生命旅途中，在工廠裏與鑄錠、鋼水飛濺火花相伴的歲月，在流下無數滴汗水裏，雖然累，卻享受一份溫情和家庭的幸福。

當我看見春燕剪柳後，無數只燕子在懸空的電線上小憩，多麼像五線譜上躍動生命音樂的符號。

生命走來跌跌撞撞，生命離去悄無聲息。歲月輪回是四季的不間斷更替，我們沒有必要糾結於過去的輝煌與磨難；沒有必要沉湎於未竟的遺憾與錯過的機遇；沒有必要在乎他人的評價與外界的期待裏；沒有必要為尚未發生的風險過度焦慮與內耗。生命的張力從來不在回望與空想中，而在每一個“此刻”的選擇與行動裏，向前走，才能遇見最美的風景。

當元旦的鐘聲響起，我們開始新的人生旅途中，最美的人生風景等待我們去流覽！