元旦總統府前升旗典禮 北市警3階段交管一次看

2026年元旦清晨總統府前將舉行升旗典禮，預計將湧入大批民眾到場，警方自27日起分別針對會場搭建、預演與活動當天陸續在總統府周邊進行3階段交通管制。

元旦總統府升旗典禮交通管制範圍示意圖。（圖／警方提供）

北市警交通大隊表示，交通管制措施公車業者配合改道行駛，詳情可請至北市公共運輸網站（http://www.pto.gov.taipei/）或臺北市政府交通局網站（http://www.dot.gov.taipei/）查詢。

總統府升旗典禮設備搭建管制範圍時間示意圖。（圖／翻攝畫面）

警方指出，因應活動需求將公告重慶南路（寶慶路至衡陽路）、貴陽街（中山南路至博愛路）、寶慶路（懷寧街至博愛路）及懷寧街（衡陽路至貴陽街）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止車輛停放，請民眾配合提早將車輛駛離。詳情請至北市停管處網站（http://www.pma.gov.taipei/）查詢。

廣告 廣告

另捷運公司自12月31日22時起至1月1日8時止，關閉捷運臺大醫院站1號及4號西側出入口鐵門（臨二二八和平紀念公園），往公園路方向及其他出入口正常開放通行。

會場周邊區域及道路實施交通管制措施如下：

一、設備搭建：

（一）管制時間：114年12月27日（星期六）8時至12月31日（星期三）21時。

（二）管制範圍：凱達格蘭大道【重慶南路(不含)以東至懷寧街(不含)以西】。

總統府升旗典禮預演管制範圍時間示意圖。（圖／翻攝畫面）

二、預演：

（一）管制時間：114年12月30日（星期二）10時至17時。

（二）管制範圍：凱達格蘭大道【重慶南路以東(含)至懷寧街(不含)以西】，重慶南路及懷寧街【寶慶路(不含)以南至貴陽街一段(不含)以北】。

（三）管制原則：管車不管人。

總統府升旗典禮一二階段管制範圍時間示意圖。（圖／翻攝畫面）

三、升旗典禮實施三階段交通管制：

（一）時間：114年12月31日(星期三)21時至115年1月1日(星期四)15時。

（二）範圍：

1、第1階段：

(1)時間：114年12月31日21時至115年1月1日4時30分。

(2)範圍：博愛路(不含)以東、公園路(不含)及懷寧街(含)以西、寶慶路(含)以南、貴陽街一段(含)以北。

(3)管制原則：人、車管制，憑證入場。

2、第2階段：

(1)時間：115年1月1日4時至8時。

(2)範圍：博愛路（不含）以東、中山南路（不含）以西、衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南、愛國西路（不含）以北範圍內之相關路段（視民眾離場狀況彈性開放道路）。

(3)管制原則：車輛管制。

總統府升旗典禮第3階段管制範圍時間示意圖。（圖／翻攝畫面）

3、第3階段：

(1)時間：115年1月1日8時至15時。

(2)範圍：重慶南路(含)以東及公園路(不含)以西之凱達格蘭大道，寶慶路(不含)以南及貴陽街一段(不含)以北之重慶南路及懷寧街範圍內之相關路段(視設備撤場進度彈性開放道路)。

(3)管制原則：車輛管制。

延伸閱讀

配合元旦升旗！總統府周邊12/27起分階段交管

「臺北最HIGH新年城」跨年夜登場 交管資訊一次看

「百工百業純植遊行」明登場 北市警凱道周邊交管