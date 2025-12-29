元旦總統府升旗、市府前路跑活動 周邊道路交管一次看
台北市交通局表示，配合115年元旦總統府升旗典禮活動，總統府周邊自27日上午8時起分階段實施設備搭建作業、升旗典禮預演、元旦升旗典禮等各項交管措施，請民眾注意配合改道。另外，「115年台北市元旦升旗路跑」將在明年1月1日上午7時30分，於市府前市民廣場舉行，仁愛路及基隆路等周邊重要路段也將實施交通管制。
因應搭建設備管制資訊：
管制時間：12月27日上午8時至12月31日晚上9時。
管制範圍：重慶南路（不含）以東至懷寧街（不含）以西的凱達格蘭大道外側臨「南廣場」兩線道。
因應預演管制資訊：
管制時間：12月30日上午10時至傍晚5時。
管制範圍：重慶南路以東（含）至懷寧街（不含）以西的凱達格蘭大道，以及寶慶路（不含）以南至貴陽街一段（不含）以北的重慶南路。
管制原則：車輛管制，人員不管制。
因應升旗典禮，自12月31日晚上9時至115年1月1日下午3時期間，分三階段交通管制。
第一階段：
管制時間：12月31日晚間9時至115年1月1日上午4時30分。
管制範圍：博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）及懷寧街(=（含）以西、貴陽街一段（含）以北。
管制原則：人員、車輛管制，憑證入場。
第二階段：
管制時間：115年1月1日上午4時至上午8時。
管制範圍：博愛路（不含）以東、中山南路（不含）以西、衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南、愛國西路（不含）以北範圍內之相關路段（視民眾離場狀況彈性開放道路）。
管制原則：車輛管制。
第三階段：
管制時間：115年1月1日上午8時至下午3時。
管制範圍：寶慶路（不含）以南之重慶南路及懷寧街、公園路（不含）以西之凱達格蘭大道、貴陽街一段（不含）以北之重慶南路與懷寧街範圍內之相關路段（視設備撤場進度彈性開放道路）。
管制原則：車輛管制。
YouBike微笑單車管制：
115年1月1日上午4時至上午8時暫停營運站點：捷運臺大醫院（1號出口）、捷運臺大醫院（4號出口）、弘道國中、法務部、臺北市第一女子高級中學、臺北市立大學（博愛校區）、國家圖書館、捷運中正紀念堂站（6號出口）。
114年12月30日上午10時至下午5時、114年12月31日晚間9時至115年1月1日下午3時暫停營運站點：介壽公園。
交通局提醒，為維護交通順暢與安全，請民眾提早出門。管制區周邊請勿違規停車，並遵守現場員警指揮疏導，避免造成周邊道路壅塞。相關停車管制、公車改道及YouBike暫停營運資訊可至本市停車管理工程處、公共運輸處以及YouBike微笑單車網站查詢。
體育局也發布新聞稿說明，「115年台北市元旦升旗路跑」將在明年1月1日上午7時30分，於市府前市民廣場舉行。當天上午7時50分至9時10分，逸仙路至敦化南路的仁愛路、基隆路（1號道路）將配合作為賽道使用，進行交通管制，仁愛路外側車道仍維持通行。
為避免車流湧入賽道周邊影響活動進行，仁愛路往北方向將擴大管制範圍，包含逸仙路等在內，延伸至忠孝東路；往南方向擴大管制範圍，包含光復南路、安和路等在內，延伸至信義路。
體育局建議，穿越仁愛路的車輛，改道行駛基隆路地下道或敦化南路；從台北市政府前地下停車場出入的車輛，活動期間請改由松壽路出入口進出；行人穿越仁愛路時，義交或員警將視跑者人潮狀況，於適當時機引導行人安全通行。
此外，為配合跨年活動撤場作業，體育局說，市民廣場（新仁愛道路）及市府路（松壽路至松高路），將持續實施交通管制至115年1月2日中午12時。
體育局補充，跨年晚會後，「115年台北市元旦升旗路跑」接著登場，當天上午7時30分舉行升旗典禮，接著上午8時展開路跑，賽道路線從市民廣場出發，沿仁愛路四段行進至敦化南路圓環前折返，最後返回市民廣場終點。
