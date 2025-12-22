元旦總統府升旗典禮 交通局1圖秒懂交管範圍

明年元旦總統府升旗典禮，現場實施交通管制範圍。(圖：北市交通局提供)

配合明年元旦總統府升旗典禮活動，台北市交通局22日表示，總統府周邊區域自今年12月27日8時起，分階段實施設備搭建作業、升旗典禮預演、元旦升旗典禮等各項交通管制措施，設備搭建管制時間：12月27日（星期六）8時至12月31日（星期三）21時。

管制範圍：凱達格蘭大道【重慶南路(不含)以東至懷寧街(不含)以西】外側兩線道(臨南廣場)。

升旗典禮預演管制時間：12月30日（星期二）10時至17時；管制範圍：凱達格蘭大道【重慶南路以東(含)至懷寧街(不含)以西】，重慶南路【寶慶路(不含)以南至貴陽街一段(不含)以北】，原則上，車輛管制人員不管制。

升旗典禮實施3階段交通管制，管制時間：12月31日(星期三)21時至明年1月1日(星期四)15時。第1階段管制時間：12月31日(星期三)21時至明年1月1日(星期四)4時30分；管制範圍：博愛路(不含)以東、寶慶路(含)以南、公園路(不含)及懷寧街(含)以西、貴陽街一段(含)以北，原則上，人員車輛管制憑證入場。

第2階段管制時間：明年1月1日(星期四)4時至8時；管制範圍：博愛路（不含）以東、中山南路（不含）以西、衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南、愛國西路（不含）以北範圍內之相關路段，原則上，車輛管制。

第3階段管制時間：明年1月1日(星期四)8時至15時；管制範圍：寶慶路（不含）以南之重慶南路及懷寧街、公園路（不含）以西之凱達格蘭大道、貴陽街一段（不含）以北之重慶南路與懷寧街範圍內之相關路段，原則上，車輛管制。