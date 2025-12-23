元旦總統府升旗典禮 「健康台灣」迎新年

記者吳典叡／臺北報導

總統府昨日公布民國115年元旦總統府升旗典禮的主視覺，以「健康台灣，團結守護」為主軸，打造「健康台灣」，除邀請國防部示範樂隊暨三軍儀隊擔綱操演之外，也安排阿美族金曲歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣與族人獻唱、嘻哈舞風改編而成的健康操等，以運動開始滿滿的健康正能量，共同迎接明年的第一天。

總統府副秘書長何志偉表示，升旗活動結束後，總統府自上午9時至下午4時的大開放參觀活動，除了原有的常設展、漫畫及冠軍之路特展，也有由經濟部主辦的特展首度開展，以及臺灣老店、TEAM TAIWAN棒球應援商品等市集攤位。歡迎國人參加升旗典禮後，繼續到總統府來做客、走走逛逛。

廣告 廣告

此次元旦升旗典禮活動由中華民國醫師公會全國聯合會等4大醫事團體共同主辦，升旗典禮將於當天清晨4時30分開放進場，現場將發放限量小國旗，誠摯邀請民眾蒞臨凱道，一起揮舞國旗、齊唱國歌，共同迎接嶄新的115年。

115年元旦升旗典禮主視覺，由視覺設計師林琬津操刀，設計靈感源自於花蓮救災「鏟子超人」團結互助的畫面，主題以「醫護超人」做為視覺重心，採用立體派的動態視角進行人物構圖，將各科別的專業能力轉化為超人專屬的配件與力量，展現多元的醫護風貌。

表演節目將於凌晨5時展開，由北一女中樂儀旗隊帶來5首組曲；第2段表演節目由玫瑰墓樂團，將醫療現場所見聞的生命故事譜成自創曲目。下半場邀請臺北市國中小學童組成的街舞團改編國民健康操；最後由來自花蓮馬太鞍部落歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣與族人共同獻唱，透過部落傳統的歌聲，感念每位鏟子超人們救援家鄉。此外，總統府元旦升旗活動將於31日21時起，進行3階段交通管制，請參與民眾及用路人配合相關單位指引。

總統府公布115年元旦總統府升旗典禮的主視覺，以「健康台灣，團結守護」為主軸。（總統府提供、記者吳典叡攝）

總統府公布115年元旦總統府升旗典禮的主視覺，以「健康台灣，團結守護」為主軸。（總統府提供、記者吳典叡攝）

115年元旦總統府升旗典禮活動流程。