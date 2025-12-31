元旦總統府升旗典禮 熱情民眾冒雨迎接2026年

中華民國115年(2026年)元旦總統府升旗典禮」今天(1日)清晨在總統府前登場，今年主題是「健康台灣 團結守護」，許多熱情的民眾冒著細雨，揮舞手中的國旗等候升旗。賴清德總統與副總統蕭美琴在四大醫護公會代表及極地超馬選手陳彥博的領唱下，與民眾齊唱國歌，共同迎接2026年。

總統府1月1日在府前廣場舉辦元旦升旗典禮，今年以「健康台灣 團結守護」為主題，由四大醫事團體共同擔任主辦單位，展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量。

儘管今天台北清晨晨籠罩在微寒細雨中，但許多熱情民眾仍冒雨自凌晨4時30分起陸續入場，站在府前廣場迎接曙光。5時開始，由北一女中樂儀旗隊以組曲演出為活動拉開序幕，接著由台南市立醫院急診部醫師成立的「玫瑰墓樂團」透過音樂傳達生命教育理念；隨後台北市國中及國小學童街舞團隊帶來嘻哈版的國民健康操；之後原民金曲歌手阿洛・卡力亭・巴奇辣以來自花蓮馬太鞍部落的歌聲傳達對「鏟子超人」的感謝。壓軸登場的則是國防部示範樂隊及三軍儀隊演奏多首曲目，搭配儀隊官兵走位變化及整齊一致的花式操槍，贏得全場熱烈掌聲。

現場許多民眾都是第一次參加府前元旦升旗，來自基隆的簡小姐與林小姐來台北跨年，心血來潮便到府前參加升旗典禮。林小姐說：『(原音)可能剛天亮的時候，大家一起的感覺可能滿感動的吧，就是一起迎接新的一年的感覺。』

而擔任此次府前元旦升旗典禮主視覺的設計師林琬津因長年旅居法國，今年特別配戴充滿台灣小吃元素的配飾，到府前見證自己的作品在總統府前亮相的歷史性一刻。她說：『(原音)目前覺得很興奮，看到自己的作品被大面積的輸出跟應用覺得很感動。』

升旗典禮在上午6時30分正式登場，賴清德總統及副總統蕭美琴在三軍儀隊表演結束後進場，兩人揮舞手中的小國旗向在廣場前的民眾致意。隨後以醫護人員為主並且加入極地超馬選手陳彥博的國歌領唱團出場，與總統、副總統及現場民眾齊唱國歌，國旗也在國旗歌演奏聲中緩緩升起。

總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文等人也都一同出席這場升旗典禮。

升旗典禮結束後，總統與副總統也步上舞台，向參與典禮人員揮手致意，感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，並期盼新的一年全體國民團結守護台灣健康。