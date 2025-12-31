元旦總統府升旗！出動878名警力守護民眾安全 捷運站維安動線一次看

記者林盈君／台北報導

元旦總統府升旗現場，將出動878名警力維護秩序。（圖／資料照）

今（31日）是2025最後一天，雖然天氣溫度驟降，仍澆不熄民眾參加跨年及元旦升旗的熱情，為了維護民眾安全，明（1日），總統府升旗現場，將出動878名警力維護秩序，由中正一分局及北捷警力組成，維安區域與動線包含台大醫院、捷運西門站、捷運小南門站、中正紀念堂站。

另外，內政部警政署也指出，總計跨年及元旦活動共37場，將動員1萬861名警民力維安，並指派副署長及警政委員，分赴各地指揮所了解整備情形。內政部長劉世芳表示，為維護全國跨年晚會及元旦升旗典禮之公眾安全與活動秩序，警政署已責成各警察機關成立聯合應變指揮所，嚴防人潮推擠與踩踏事件發生，要求明確公告與標示醫療救護站及疏散動線，確保民眾安全。

警政署也強調，已通令各警察機關強化危安情資蒐報，提升即時應處能力，對於可能影響公共安全之訊息，迅速示警民眾，並即時回應澄清，以穩定社會民心。警政署表示，警察站在維護治安與交通的第一線，不因節慶活動而有絲毫鬆懈，呼籲民眾參加跨年晚會及元旦升旗典禮，應配合警察及主辦單位的引導、管制及檢查，並留意自身健康及安全。

