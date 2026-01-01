元旦總統府大開放 總統發放限量版乖乖與民眾親切互動

為歡慶2026年的到來，總統府今天(1日)大開放，賴清德總統與副總統蕭美琴還親自發放2026年總統府限量紅包袋，以及「總統府限定版」乖乖，總統也親自逛市集，並與參觀的民眾親切互動，與民眾共同迎接嶄新的一年。

今天(1日)是元旦，總統府清晨在府前廣場舉辦升旗典禮後，緊接著開放民眾參觀，並由賴清德總統、副總統蕭美琴親自發放限量的總統府2026年紅包袋，以及「總統府限定版」乖乖，領取的民眾非常踴躍，總統還一一向來府參觀的民眾互道新年快樂，親切互動。

廣告 廣告

總統府此次大開放的區域包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場。同時，也設置「百工百味．台灣老店市集」與「TEAM TAIWAN棒球應援商品快閃市集」，總統一一前往參觀，還特別在蜜餞及豆乾攤位等簽名留念，有民眾熱情地為總統加油打氣。

另外，總統府也規劃靜態參觀展覽部分，除了原有的常設展外，還有文化部的漫畫特展(Vol. 1 武俠篇：沾水筆下的武林)，以及中職聯盟的12強冠軍金盃特展(BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路)。特別的是，由經濟部主辦的「韌x體³ Resilient Taiwan」特展也在同日開展，展覽內容相當豐富多元，讓民眾看到台灣雄厚的經濟實力。