元旦衝貢寮釣魚落海失蹤！ 6天後尋獲釣客遺體

【緯來新聞網】新北市貢寮區龍洞一支磯釣場海域，本月1日發生意外，何姓男子等一行共5人前往海釣，其中越南籍陽姓男子不慎落海失蹤，海巡展開搜救但沒有結果。事發第7天，被民眾在台2線90K前方岸際礁石處發現，經確認正是失蹤的陽男遺體。

越南籍陽姓男子在元旦落海失聯，遺體今天被民眾找到。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局第六救災救護大隊元旦當天下午點多接獲何姓釣客報案，稱同行陽姓越南籍釣客，被大浪打到落海失蹤，搜救人員立刻集結救援，包括消防局、海巡署第二岸巡隊、瑞芳警分局等，海巡署澳底海巡隊出動巡防艇海上搜救，空勤總隊也派遣直升機在空中搜尋。



現場共計出動33人，經查落海失蹤釣客共5人，由彰化北上至龍洞一支磯釣場釣魚，然而遲遲沒找到失蹤的陽男。直到今（7日），新北市瑞芳警分局下午2時許獲報，台2線90公里（和美派出所附近）前方岸際礁石處，發現1具浮屍，警消立刻趕抵現場，初判可能是元旦被浪捲走的越南籍陽姓男子，並通知家屬前來確認遺體身分。



陽男的繼子傍晚5時許前來指認，因遺體已浮腫難以辨認五官，最後是從遺體耳朵上的耳環，證實就是失聯6天的陽男。警方將報請檢察官相驗遺體，釐清死因。

