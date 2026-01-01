元旦談話全文》共軍2027會打嗎？賴清德坦言今年是關鍵：台灣要做最壞打算
今（１）日是元旦，中共解放軍在2025年底無預警式發動圍台軍演，共軍機艦齊發，火箭落點比以往都更接近台灣，台海情勢迅速升溫。總統賴清德，面對國際智庫研判中國盼在2027年做好攻台準備，他今在元旦演說中表示，今（2026）年對台灣來說是關鍵的一年，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，只要中國正視中華民國存在的事實，在對等尊嚴下，樂意與中國交流。
賴清德日前專訪中提及「中國因實力不到因此沒有越雷池一步」，到軍演後強調「不挑釁、不退讓」，而後中共隨即發動所謂「正義使命」軍演，並上月30日落幕，賴清德今上午在總統府內發表2026新年談話，面對中國2027攻台的可能性，賴清德表示，讓國家安全、經濟發展得更好，並把人民照顧周全，是總統的使命，中國是否能如期達到攻台目標是一回事，台灣必須做最壞的打算，也要做最好的準備。
據《中央社》報導，賴清德強調，未來的一年對台灣來說非常關鍵，他會落實「和平四大支柱」，強化國防力量，從軍事採購到發展國防自主，打造台灣之盾，發展無人機及無人載具等不不對稱戰力，以提升國防力量，並持續強化全社會防衛韌性，使民眾可以因應天然災害，必要的時幫助自己，也可以幫助街坊鄰里。
以下為賴清德演說全文：
今天是2026年的第一天，祝福大家新年快樂，闔家平安。
新的一年是嶄新的開始。當第一道曙光照亮臺灣，無論過去多麼充滿挑戰，我們都懷抱希望勇往直前。
過去一年，世界局勢充滿震盪—全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高。我們也經歷了幾場天災和令人痛心的社會事件，考驗著我們的社會韌性、危機意識和全民團結。
不過，面對這些考驗，臺灣人民沒有被擊倒，反而穩健地締造了許多令人驚嘆的成就。
過去一年，我們的經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%，而台股指數更是在多變的經貿環境下，屢屢寫下新的紀錄。失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。
我們幫軍公教加薪，也連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬零8元，調漲至今年的2萬9千5百元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。
除了經濟的亮眼表現，我們的「福衛八號」齊柏林衛星，已在太空中運行；桃園機場「第三航廈北廊廳」啟用，也象徵臺灣以嶄新門面擁抱世界。我們的海巡多艘國造的巡防艦也交艦成軍，在海上守護國人安全。
而歷經40年等待的國際級建設「淡江大橋」，終於也完成主橋段合龍，今年就要全線通車，不僅打通北部重要交通樞紐，也讓臺灣再次以國際級的建設躍上世界舞台。
從海洋到太空，從家門到國門，我們用行動證明，只要堅定、團結，沒有臺灣人到不了的地方、也沒有無法達成的成就。這些亮眼的成績屬於每一位臺灣人民！
我也沒有忘記，追求發展之外，我們更要落實照顧，投資未來。
國人的健康，始終是我從行醫到從政的使命。因此，我們推動「健康臺灣深耕計畫」，也成立了百億規模的「癌症新藥基金」，去年，我們更提早5年達成WHO設定的消除C型肝炎的目標，這也是國際有目共睹的公衛成就。
我們更成立「運動部」，投入超過248億預算，讓國家成為選手的後盾，也厚植全民運動、競技運動以及職業運動，讓國人更健康，國家更強，世界擁抱臺灣。而政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，也已扶持許多優秀的臺灣青年到世界各地追夢，讓臺灣在世界上發光發熱。
過去一年即使挑戰不斷，我們都逐一克服了。我們沒有因為國際局勢動盪，躊躇不前；更沒有因為時局紛擾，而故步自封。
新的一年，我們還要繼續大步向前走，達成四個總目標：
第一，我們要打造更安全、堅韌的臺灣。
面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注臺灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，我的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。
去年，我們已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，今年我們要一一來執行。
新年的第一天，我也要再次呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，臺灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。
第二，我們要邁向智慧繁榮的臺灣。
目前，我們的銀行、保險與證券三行業總資產已突破130兆元，10年成長近七成。政府正在推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」，要讓人才資金深耕臺灣，吸引國際資金，精準布局國際市場，為國家創造更多財富。
同時，我們也已啟動「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」等多重引擎，並協助中小微企業在轉型中持續維持競爭力，打造護國群山，確保臺灣在下一個世代的競爭優勢。
第三，我們要建構更均衡發展的臺灣。
一、我們追求世代的均衡，不只要照顧長輩，也要照顧年輕人。這是為什麼我們要推動「長照3.0」、以及高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，還有緩解青年壓力的「租金補貼」和「社會住宅」。
今年起，我們更將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0，引導空屋釋出，讓年輕人住得起也住得好。未來，我們將根據「青年基本法」，進一步協助年輕人走得更穩。
二、我們追求城鄉的均衡，不只要透過產業、醫療、社宅，也要透過交通、鐵道建設，包括高鐵延伸、花東鐵路雙軌電氣化，帶動城鄉均衡發展，讓年輕人找到回鄉發展的機會；也要堅持財政均衡，不該加劇城鄉落差，資源分配更應該合理規劃。
所以針對《財政收支劃分法》所衍生的爭議，朝野應該再透過通盤檢討及討論，推動顧及各層面、各世代、各級政府的全面性財政改革，協助地方穩定財政紀律，也同時讓中央發揮協助地方發展的政策力量。
三、我們追求所得分配的均衡，透過加薪、減稅以及社會福利，來降低所得差距，改善分配不均，讓社會公平穩定。
明年起單身租屋族年收入64.4萬元以下；雙薪租屋家庭年收入110.8萬元以下；四口之家租屋、有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下，皆不必繳稅。
社會福利政策方面，前年行政院已開始推動的「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，規劃5年投入經費超過480億元，以及今年將上路的「強化社會安全網計畫2.0」，預計5年投入819.6億元，而上個月「身心障礙者權益保障法」，行政院院會已經通過修正草案，進一步落實身心障礙者權利公約，這顯示出社會安全體系越來越健全，可以提供民眾更多支持與服務。
而從今天開始，每胎可領取社會保險生育給付加計生育補助，合計10萬元；從這個月開始連續13個月，低收入戶每人每月加發1千元，中低收入戶每人每月加發750元。希望今年度的中央政府總預算儘速審議，讓這些福國利民的政策順利推動。
未來，將持續擴大社會投資，打造公義、和諧、永續的社會。
第四，我們要促成民主團結的臺灣。
過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案被強行通過。
各位國人同胞，民主的真諦在於即便有不同的意見，大家都願意遵守憲法，以憲政秩序為最大公約數。憲法著重權力分立、相互制衡，憲法也是人民權利的保障書，倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。
我要感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。
今天天亮的時候，我相信許多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局不會延續到2026。攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。
身為總統，我會積極行動，促成朝野合作。我也要重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，我願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。我由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。
各位親愛的國人同胞，2026年是臺灣總統直接民選30週年，對於臺灣非常關鍵。我們已經奠定非常好的基礎，除了經濟有舉世稱羨的亮眼成績，國際企業也持續加碼投資，全世界都看好臺灣。
同時，國際對臺灣的支持從未間斷，不只美國、日本、英國、歐盟等多國，都紛紛展現對臺灣及臺海和平穩定的支持，近期美國宣布史上最大的對臺軍售案，和美國國家戰略報告所提到臺灣的重要性，都在在告訴我們，臺灣已不只是「不可或缺」，更是國際社會中值得信賴、負責任的良善力量。
各位國人同胞，我們沒有時間等待、沒有時間蹉跎，國家必須大步向前走，也絕不能走回頭路。
民主給我們彼此爭辯、不同意彼此的權利。但倘若沒有國家，這樣的自由和權利都不存在。
我是民選總統，肩負全民付託，我會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式。我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。
最後，我想感謝這段時間，每個崗位上，守護國人安全的國軍、海巡、警察、消防和醫護弟兄姊妹，以及臺灣所有的志工超人們，還有在他們背後扶持他們的家人朋友們，辛苦了，謝謝你們。
你們的付出，讓國人更安全；你們的無私，印證了臺灣人是攜手扶持彼此的命運共同體。無論怎樣的考驗，我們都能一一克服；無論何種挑戰，我們都能攜手共進，寫下臺灣奇蹟。
也感謝今天主辦元旦升旗典禮的四大醫事團體，以及所有帶來精采表演的夥伴。
新的一年，我們一起大步向前走！
天佑臺灣、福被每一個國家主人！
謝謝大家！
更多風傳媒報導
其他人也在看
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 439
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 240
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 175
共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 612
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 1 天前 ・ 160
李文忠嘆：國防預算被擋、執政黨除叫罵外也該做些正事
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？ 李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。 李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？ 李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。 李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 92
藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦
總統賴清德提出8年1.25兆國防預算，但藍白在中國解放軍進行環台軍演之際，12月30日第5度封殺國防特別預算條例。前總統陳水扁今（1）日在2026年元旦發聲，以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 123
解放軍圍台軍演！「昔批賴魯莽」美專家：軍備競賽台灣無勝算
解放軍東部戰區29日、30日進行「正義使命-2025」對台圍島軍演，曾抨擊總統賴清德「魯莽」的美國智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）指出，中國大陸在兵力上有壓倒性優勢，且武器品質與訓練水準上也處於領先，「這是一場台灣幾乎毫無勝算的軍備競賽」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 206
只有立委能罷免總統？翁曉玲提修憲：人民應享有直接罷免權
國民黨立委翁曉玲針對現行《憲法》增修條文規定僅立法院有權罷免正副總統之限制，提出修憲草案。她主張應將罷免提案權開放給人民，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可直接提出總統罷免案，打破目前僅能由國會發動的限制。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
不只黨內互打還有「姊弟互打」謝衣鳳、謝典林彰化謝家挑戰「府會完全制霸」是高難度豪賭
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨彰化縣長候選人提名競爭開始升溫，最受矚目的是同時分別擔任中央國會議員、地方議會議長的「謝家姊弟」謝衣鳳、謝典林，現也有...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
海巡「中英文」廣播驅離中國海警船 網友讚爆
台北市 / 楊喻晴 彭冠霖 簡宏圻 報導 中共近日片面宣布對台軍演，我國軍方也大秀軍事肌肉，包括公開地表最強M1A2T戰車實彈射擊畫面，來回應解放軍圍台軍演。而一名海巡女隊員，以流利中英文廣播，嚴正警告中國海警船，立即轉向離開，還說「為確保你們國家發展，請為台海和平，審慎行動！」，堅毅沉穩的態度與神情，也受台灣網友大讚。海巡人員說：「否則我船將依法採取必要行動，海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」語氣堅定沉穩不卑不亢，紮著俐落馬尾的海巡人員，廣播驅離中國海警船，表明若不審慎行動，中國將受到世界制裁，如果中文聽不懂也沒關係。海巡人員說：「請為台海和平審慎行動。」台灣海巡超溜英文捍衛台海和平， 對比中國海警 ，原本來想展現他們閩南語「嘛會通」。中國海警人員說：「我是福建海警14609艦，我艦正在轄區海域開展執法巡查。」台灣網友聽完卻說抱歉聽不懂是無效溝通，還拿蔡依林的歌名回應「你怎麼連話都說不清楚」，更有不少人感謝中共海巡，證明我們的台語和中國閩南諸語真的不一樣。而面對中共近日片面宣布對台軍演，國防部下令三軍啟動立即備戰操演， 還公開 地表最強M1A2T戰車實彈射擊訓練畫面 ，以兇猛火光大秀軍事肌肉回應共軍圍台行動，30日清晨6點起24小時內，國防部也偵獲77架次共機，其中35架次逾越海峽中線，還有17艘共艦8艘中國公務船擾台。總統賴清德說：「中國對台灣軍演非單一事件，從平時的整備戰備，到各項即時應處都能做到，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力。」確保國家安全與人民福祉]]，國軍和海巡聯手，從空中、海域到陸地，一一建立重層防護網，絕不讓共軍越雷池一步。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
1.25兆國防預算再度被封殺 媒體人「一句話」怒批藍白
【論壇中心／綜合報導】中共透過圍台軍演恐嚇台灣之際，總統賴清德提出的8年投入1.25兆國防特別預算，藍白今（30）日五度在立法院程序委員會暫緩列案，無法付委審查，民進黨立委沈伯洋批評破壞國家民主與憲政機制，民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，國民黨成為裡應外合力量，破壞台灣民主與團結。資深媒體人溫紳今日在《頭家來開講》節目中指出，當時日本送了很多艘軍艦給菲律賓，原因就是「擔心菲律賓來不及自我防衛」，因此即便菲律賓有下訂單，日本仍然直接贈送，而美軍從關島前進到菲律賓，直接進駐到離台灣最近的巴丹島，目的就是不能讓第一島鏈被中國阻絕，防止台灣海峽成為中國內海，但是國民黨與民眾黨，如今還在立院阻擋台灣的國防預算，就是「世界的敵人」，企圖讓台灣變成中國的領地，溫紳表示，藍白這舉動「其心可誅」，任何人如果再對國民黨客氣，明年2026會很難過。對於藍白今日第五度封殺1.25兆國防特別預算，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，有足夠的防衛能力，等於對侵略者發出邀請，不止台灣，世界的民主國家也是這麼做，呼籲國人能夠一起支持國防預算。原文出處：1.25兆國防預算再度被封殺 媒體人「一句話」怒批藍白 更多民視新聞報導中圍台軍演之際！藍白再擋國防特別條例 民進黨：向國際釋放錯誤訊號中共軍演今實彈射擊 賴總統視訊國防部喊話：面對威脅絕不退讓王世堅開金嗓！力挺「這人」成為台南市長 獻唱改編版〈沒出息〉民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
羅智強：中共步步進逼都是賴清德的錯 林月琴：我聽過最好笑的
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林月琴今(12/30)表示，藍委羅智強稱：「賴清德總統喪權辱國、讓共機飛越海峽中線、中共會步步進逼是賴清德的錯！...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
中共軍演第二天94架次共機艦擾台！國防部：35架次逾越中線
[Newtalk新聞] 中共29日宣布對台軍演並持續對台施壓，國防部今（31）日公布最新中共解放軍擾台動態指出，自昨（30）日上午6時至今（31）日上午6時止，國軍共偵獲共機77架次、共艦17艘及公務船8艘，持續在台灣周邊海、空域活動，其中多達35架次共機逾越海峽中線，進入我北部、中部及西南空域，對區域安全構成高度壓力。 國防部說明，根據掌握情資，中共此次行動分時段、多批次實施，包含戰鬥機、轟炸機及各型支援機，並搭配海上艦艇同步活動，呈現聯合海空行動態勢。其中，部分機群自北部空域進入，沿台灣西側中線活動後南下，亦有機群自西南空域逼近我防空識別區，形成多方向壓迫態勢。 國防部指出，國軍全程嚴密監控相關動態，並即時派遣任務機、艦及啟動岸置飛彈系統應處，依既定程序妥善掌握、監控及應對，確保國家安全與區域穩定。 國防部強調，中共持續以軍事行動對台施壓，不僅破壞區域和平穩定，也嚴重影響台海現狀。國軍將秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，全天候掌握敵情，堅定捍衛國家主權與人民安全。查看原文更多Newtalk新聞報導中共已達「封鎖」台灣？ 國防部嚴正駁斥：勿落入認知戰陷阱國軍後備幹部群組對話曝光！竟「唱新頭殼 ・ 1 天前 ・ 17
網上有人造謠部長請假！國防部打臉：顧立雄全程指導應對中共軍演
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區突襲宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，30日在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演，網上卻有人造謠「國防部長休假，由交通部長暫代」，國防部回應，相關謠言「匪夷所思」，國防部長顧立雄全程參與應對過程、提出工作指導；中共認知作戰企圖讓台灣人民不相信國軍，破壞彼此信任。 國防部30日傍晚舉行臨時記者會，媒體關切，社群媒體Threads有網友以「國防部長休假，由交通部長暫代」字眼發文。國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將直呼「匪夷所思」並強調，國防部長顧立雄29日一早就進入國防部，從中共宣布軍演到軍演動態掌握及國防部採取應對措施、後續各級部隊採取立即備戰操演等過程，顧立雄都全程參與並提出工作指導。 孫立方提到，中共在實彈射擊之前，顧立雄也在國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）全程掌握狀況，也對國軍應處表達肯定。至於F16-V戰機鎖定中共空警500預警機畫面被網友質疑是P圖（後製），情次室次長謝日升中將表示，沒有必要去做任何P圖，畫面呈現空軍實際執行任務的成果。孫立方則說：「我們所有發布的監控圖片，都是真的，從來沒有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 38
快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會
中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
中國軍演模擬犯台！陸軍立即備戰操演、阿帕契直升機實施接戰演練
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，中共解放軍又在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，我國防部成立應變中心啟動立即備戰操演，陸軍司令部30日公布相關演訓畫面，披露包括M60A3戰車戰備偵巡、阿帕契攻擊直升機模擬對敵打擊等接戰操演，並強調，陸軍嚴陣以待守護家園，面對威脅勇往直前絕不退讓。 陸軍司令部30日在臉書發布影片，披露陸軍備戰操演畫面可見，M60A3戰車及搭載30鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車機動前往戰術區域，同時陸軍近程戰術無人機升空實施偵察，適時回傳敵目標以供地面部隊實施打擊。陸軍航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機也升空至目標區模擬對敵打擊。陸軍強調，陸軍嚴陣以待守護家園，面對威脅勇往直前絕不退讓。 共軍東部戰區29日宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南以及台灣以東海空域，30日上午8點至下午6點在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，危害我國民眾人身安全；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。 國防部表示，共軍上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域共2波次，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5
綠議員逼問蔣萬安「為何回來就軍演？」 滿志剛諷荒謬：應問民進黨政府
滿志剛表示，最近雙城論壇剛結束，中共隨即軍演，民進黨議員許淑華馬上把矛頭指向台北市長蔣萬安，追問一句又一句：「為什麼你一回來就軍演？」但這種問法，本身就很荒謬。滿志剛指出，第一，軍演是中共的軍事決策，不是台北市長能決定的事。如果民進黨真有國安專業，就該去...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
共軍實彈射擊逼近台灣 歐盟：反對以武力改變台海現狀
歐盟對外事務部30日就中國解放軍近期環台軍演發表聲明，直指相關行動進一步加劇兩岸緊張情勢，並危及國際和平與穩定。歐盟強調，台灣海峽的和平與穩定對區域乃至全球安全與繁榮具有戰略重要性，呼籲各方保持克制，避免任何升高局勢的行為。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
王義川現身台東元旦升旗！被抓包「不唱國歌、忙撥帥氣瀏海」 楊智伃嗆：別來作秀
今天為民國115年元旦，國民黨前發言人楊智伃今（1日）特地前往台東參加升旗典禮，但卻意外看到民進黨立委王義川出席，並捕捉到王義川不唱國歌，升旗連敬禮都懶，忙著撥自己帥氣的瀏海的畫面。影片一出，立即引發網友討論。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1