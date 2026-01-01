元旦談話被問「藍白提彈劾」 總統3度喊：浪費時間
台北市 / 楊喻晴 洪襲禹 SNG 報導
總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，他除了強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數還要提案，是在浪費時間！賴總統還呼籲藍白立委辦些正事，審查總預算、國防特別預算，同時揭露，這一次中國的軍演，有特別針對台灣新購的戰力作為假想敵演練，更顯示軍購必要。
總統賴清德說：「我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何的違法，這時候對總統提出彈劾，目的何在。」新年第一天總統賴清德話說得強硬，因為已經跨到2026年總預算還沒付委，立法院藍白提出的彈劾案卻先來，總統賴清德說：「是不是應該要開始辦一些正事了，你明知道你沒有三分二的多數，你還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間，拿來審查對國家發展，經濟發展有益的法案，卻把時間浪費在這裡。」
三度批評立法院浪費時間，兩度要求立委做正事審預算，也包括被在野5度阻擋的，8年1.25兆國防預算，畢竟近日中國軍演，解放軍特別針對台灣新增的戰力，作為假想敵來演練，總統賴清德說：「軍購的項目對台灣的國防安全是必要的，但比較可惜是在野黨仍然替中國找藉口，我希望我們朝野能夠團結，才不會讓中國得到錯誤的訊息。」
強調回應中國威脅，必須有所準備，同時呼籲藍白攜手團結，總統賴清德說：「期待在這個嶄新的開始，攸關國家生存發展的建設，不會再因杯葛而停滯，我願意在憲法增修條文，以及憲法法庭所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。」上任後第二次元旦談話，總統賴清德從憲政談到兩岸議題，期盼朝野和諧但目前還有僵局待解。
