元旦談話變吵架大會？趙少康怒轟賴清德：只准民進黨鬧？

中廣前董事長趙少康今（2）日針對總統賴清德的元旦談話提出嚴厲批評。對於賴清德指稱在野黨提彈劾是「浪費時間」，趙少康認為該談話內容充滿怨氣與火藥味，質疑賴清德作為國家領導人已經失格，並質問他究竟要將台灣帶往何處。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

趙少康表示，檢視賴清德昨日發表的元旦談話內容，完全看不出團結國家的意願，也未提出具體願景。他認為賴清德腦中僅有針對在野黨的攻防，整場演說內容若非挑釁便是鬥爭，甚至給人一種刻意尋求爭吵與討罵的負面觀感。

針對賴清德聲稱在野黨提出彈劾案是在浪費時間一事，趙少康指出，雖然外界普遍知曉彈劾案通過機率不高，但這是在野黨明知不可為而為之的行動。此舉旨在向全國民眾宣示，監督與制衡執政黨乃是在野陣營的天職，絕不能任由執政者為所欲為，否則民主制度將形同虛設。

趙少康進一步批評，賴清德上任後致力於與在野黨鬥爭及挑釁兩岸關係，無視社會詐騙橫行與民眾生活困苦，卻鮮少自我檢討。他更抨擊民進黨過去身為少數或多數時都在進行政治鬥爭，如今卻不容許他人監督，這種只准民進黨鬧事、不准旁人發聲的態度，無疑是極度的雙重標準。

中廣前董事長趙少康。（圖／中天新聞）

對於賴清德不服藍白陣營在立法院佔有多數席次，趙少康反問，賴清德僅以四成得票率當選，在野黨又何嘗服氣。他引用《聖經》名言「別只看到別人眼中的刺，卻看不到自己眼中的梁木」，呼籲賴清德應先移除自身缺失，而非一味指責他人，總是寬待自己的錯誤卻對旁人錙銖必較。

趙少康最後強調，歷任總統的元旦談話通常是凝聚國家團結、安定民心並指引未來方向的關鍵時刻。然而，賴清德此次的發言內容卻僅剩下怨氣與火藥味，讓他不禁再次質疑，這樣一位失格的領導者，究竟打算把台灣的未來帶向什麼樣的境地。

