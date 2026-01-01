元旦談話／「我會積極行動促成朝野合作」 賴清德：願在合憲方式下赴立院國情報告

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



總統賴清德今（1/1）在元旦談話中指出，「身為總統，我會積極行動，促成朝野合作」，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在合憲方式下，赴立法院進行國情報告。他由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。「我們不會因為政治僵局而裹足不前」。

賴清德提及，今天天亮的時候，他相信很多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026。攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。

賴清德指出，「身為總統，我會積極行動，促成朝野合作」，他也要重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。他由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

賴清德強調，「民主給我們彼此爭辯、不同意彼此的權利。但倘若沒有國家，這樣的自由和權利都不存在。」

賴說，他是民選總統，肩負全民付託，他會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式。「我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。」

最後，他想感謝這段時間，每個崗位上，守護國人安全的國軍、海巡、警察、消防和醫護弟兄姊妹，以及台灣所有的志工超人們，還有在他們背後扶持他們的家人朋友們，辛苦了。「你們的付出，讓國人更安全；你們的無私，印證了台灣人是攜手扶持彼此的命運共同體。無論怎樣的考驗，我們都能一一克服；無論何種挑戰，我們都能攜手共進，寫下台灣奇蹟。」

