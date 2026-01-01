元旦談話／盼建構均衡發展台灣 賴清德：朝野應通盤檢討《財劃法》

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



總統賴清德今（1/1）以「韌性之島，希望之光」為題，在總統府發表2026年新年談話。賴清德提出強調要建構更均衡發展的台灣。他提及，針對《財政收支劃分法》所衍生的爭議，朝野應該再透過通盤檢討及討論，協助地方穩定財政紀律，也同時讓中央發揮協助地方發展的政策力量。

賴清德說明，政府追求世代的均衡，不只要照顧長輩，也要照顧年輕人。這是為什麼要推動「長照3.0」、以及高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，還有緩解青年壓力的「租金補貼」和「社會住宅」。他說，今年起更將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0，引導空屋釋出，讓年輕人住得起也住得好。未來將根據「青年基本法」，進一步協助年輕人走得更穩。

賴清德表示，追求城鄉的均衡，不只要透過產業、醫療、社宅，也要透過交通、鐵道建設，包括高鐵延伸、花東鐵路雙軌電氣化，帶動城鄉均衡發展，讓年輕人找到回鄉發展的機會；也要堅持財政均衡，不該加劇城鄉落差，資源分配更應該合理規劃。

賴清德呼籲，針對《財政收支劃分法》所衍生的爭議，朝野應該再透過通盤檢討及討論，推動顧及各層面、各世代、各級政府的全面性財政改革，協助地方穩定財政紀律，也同時讓中央發揮協助地方發展的政策力量。

此外，賴清德強調，追求所得分配的均衡，透過加薪、減稅以及社會福利，來降低所得差距，改善分配不均，讓社會公平穩定。明年起單身租屋族年收入64.4萬元以下；雙薪租屋家庭年收入110.8萬元以下；四口之家租屋、有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下，皆不必繳稅。

賴清德說，社會福利政策方面，前年行政院開始推動的「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，規劃5年投入經費超過480億元，以及今年將上路的「強化社會安全網計畫2.0」，預計5年投入819.6億元，而上個月，「身心障礙者權益保障法」，行政院院會已經通過修正草案，進一步落實身心障礙者權利公約，這顯示出社會安全體系越來越健全，可以提供民眾更多支持與服務。

賴清德表示，而從今天起，每胎可領取社會保險生育給付加計生育補助，合計10萬元；從這個月開始連續13個月，低收入戶每人每月加發1千元，中低收入戶每人每月加發750元。希望今年度的中央政府總預算儘速審議，讓這些福國利民的政策順利推動。未來，將持續擴大社會投資，打造公義、和諧、永續的社會。

