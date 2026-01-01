元旦談話 賴願依憲立院國情報告

總統賴清德1日於元旦升旗典禮後在總統府發表「2026新年談話」，呼籲立法院朝野黨派攜手合作，儘速通過國防預算。（中央社）

記者王超群∕台北報導

總統賴清德一日上午發表元旦談話表示，將以積極行動促成朝野合作，期盼二０二五年的政治僵局不再延續至二０二六年，並重申願在合憲前提下赴立法院進行國情報告，盼化解朝野對立，團結面對內外部挑戰。

賴總統一日在總統府以「韌性之島、希望之光」為題發表二０二六年新年談話，提出打造更安全堅韌的台灣、邁向智慧繁榮、建構均衡發展及促成民主團結等四大新年總目標，強調在複雜的國內外情勢下，台灣必須持續深化民主並強化國家韌性。賴總統提及中共軍演非單一事件，強調台灣國防安全必要性，呼籲立法院朝野黨派攜手合作，儘速通過國防預算。並強調，「只要中國正視中華民國存在的事實」等，很樂意與陸方交流合作。對此，大陸國台辦發言人陳斌華回應指出，賴的講話再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，是戰爭煽動者。

廣告 廣告

總統賴清德（前左起）1日凌晨與副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等人出席「115年元旦總統府升旗典禮」，一同唱國歌。（中央社）

賴總統也談及民主團結，指出過去一年多項福國利民法案因政治對立而延宕，亦有具違憲爭議的法案遭強行通過，若憲政體制未被遵守、單一權力無限擴張，最終受害的仍是人民與國家。他並表示，憲法是人民權利的保障書，肯定憲法法庭依專業所作決定，確保憲政秩序運作。

賴總統表示，攸關國家生存與發展的重要建設，不應再因政治杯葛而停滯，身為總統將積極促成朝野合作。他重申，只要有助於凝聚共識，願依《中華民國憲法增修條文》及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告，期盼新的一年能讓國家團結一致。

元旦升旗典禮1日凌晨在總統府前盛大舉行，許多民眾不畏低溫細雨到場，揮舞國旗迎接新年。（中央社）

賴總統指出，二０二六年適逢台灣總統直選三十週年，具有關鍵意義，政府將持續守護民主自由與經濟成果，並呼籲在野黨於新的一年推動法案時，以國家整體利益為優先，共同為台灣未來努力。

元旦升旗典禮一日上午在總統府前舉行，賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及國民黨主席鄭麗文等人均出席典禮。賴總統進場依序與卓榮泰、韓國瑜等人握手致意。

此次元旦升旗典禮由多個醫事團體共同主辦，以「健康台灣，團結守護」為主題，清晨即開放民眾進場，不少民眾不畏低溫與降雨，手持國旗聚集凱達格蘭大道，現場氣氛莊嚴。

活動過程中安排多項表演，包括學生團隊演出、音樂與樂儀操演，國防部三軍樂儀隊亦進行操演展示。上午約六時三十分，賴總統與蕭副總統在總統府秘書長潘孟安陪同下進場，向現場貴賓與民眾致意。

值得注意的是，鄭麗文亦出席府前升旗典禮，但因站位較遠，賴總統僅朝其方向揮手示意。