元旦談話／面對中國野心台灣沒時間內耗！賴清德：建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制

總統賴清德今（1/1）發表2026新年談話，以「堅韌之島，希望之光」為題，喊話堅定捍衛國家主權，強化國防及全權社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

展望新年，賴清德提出四大總目標，首先就是「打造更安全、堅韌的台灣」。賴清德指出，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。他作為總統，態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

因此，去年宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，賴清德強調，今年要一一來執行。

賴清德也要再次呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

賴清德強調，2026年是台灣總統直接民選30週年，對於台灣非常關鍵，台灣已經奠定非常好的基礎，除了經濟有舉世稱羨的亮眼成績，國際企業也持續加碼投資，世界都看好台灣。近期美國宣布史上最大的對台軍售案，和美國國家戰略報告所提到台灣的重要性，都在在告訴我們，台灣已不只是「不可或缺」，更是國際社會中值得信賴、負責任的良善力量。

賴清德說「，我們沒有時間等待，沒有時間蹉跎，國家必須大步向前走，也絕不能走回頭路。民主給我們彼此爭辯、不同意彼此的權利。但倘若沒有國家，這樣的自由和權利都不存在。」

賴清德強調，「我是民選總統，肩負全民付託，我會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式。我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前」。

