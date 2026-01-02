元旦起恢復餐廳廚餘養豬 中市府首波稽查全數合格

行政院於114年12月4日院會決議，自1日起有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬。（示意圖／周志龍攝）

行政院於114年12月4日院會決議，自1日起有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬。台中市政府環境保護局表示，因應政策推動，已事前輔導轄內養豬業者完成廚餘蒸煮溫度及影像監視控系統（AIoT）建置，並要求廚餘再利用清運車輛全面安裝即時追蹤系統（GPS），且收受之廚餘來源均須報經環保局審查核准，始同意於115年1月1日至12月31日止有條件使用餐廳等事業廚餘養豬。

環保局表示，為兼顧防疫與產業秩序，已強化稽查作為，其稽查強度高於中央每季稽查1次規定，自恢復初期即採取高頻率、全覆蓋稽查策略。首日即動員62名稽查人力，查核轄內31家取得廚餘再利用檢核之養豬場，逐場確認蒸煮設備實際運作情形、蒸煮溫度及時間是否符合中心溫度90度C、持續1小時以上規定，並同步查核廚餘貯存情形、飼料使用及相關紀錄。

廣告 廣告

環保局指出，首波高密度現場稽查結果，31家可恢復廚餘養豬之畜牧場全數符合規定，未發現違規情形。

環保局強調，後續仍將持續以「高頻率稽查＋科技監控＋即時處置」方式辦理，如查獲蒸煮溫度未達90度C、蒸煮時間未達1小時以上，或違規收受家戶廚餘等情形，將依違反《廢棄物清理法》第39條規定，處新臺幣6,000元以上、300萬元以下罰鍰，並得視情節啟動聯合稽查及後續處分措施，呼籲養豬業者確實落實規定，共同維護防疫安全與產業永續發展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

挨告獲不起訴 白委批媒體勾結黑幫

陸稱國際支持軍演 外交部駁斥：違反《聯合國憲章》、破壞台海現狀

賴清德新年談話頻提朝野和解 藍委籲傾聽多元聲音開啟實質對話