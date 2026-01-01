元旦起新冠疫苗六個月以上全民免費接種

花蓮縣衛生局為提升縣民免疫保護力，凡出生滿六個月以上尚未接種新冠疫苗之民眾，皆可免費接種一劑新冠疫苗。(花蓮縣衛生局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣衛生局一日表示，跨年至春節連假聚會旅遊等活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，為提升縣民免疫保護力，自一月一日起至二月二十八日止，擴大新冠疫苗公費接種對象，凡出生滿六個月以上尚未接種新冠疫苗之民眾，皆可免費接種一劑新冠疫苗，請符合資格的縣民把握機會，及早完成接種，接種疫苗約需二週才能獲得足夠保護力。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，冬季為呼吸道傳染病好發季節，新冠及流感病毒仍持續活躍於社區環境中，疾病傳播風險不容忽視，除落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息等衛生習慣。他表示，目前本縣由疾管署配撥的公費新冠疫苗數量足夠，流感疫苗剩餘不足二千劑，數量有限!呼籲尚未接種新冠及流感疫苗的公費對象，尤其為六十五歲以上長者、幼兒及具慢性病者等高風險族群，請完成接種疫苗及早增強保護力，減少感染及相關併發症發生風險。

朱家祥指出，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，花蓮縣截至一一四年底止，新冠疫苗長者接種率為百分之十六點五八，全國為百分之二十點四；流感疫苗長者接種率為百分之四十六，全國百分之五十點三，花蓮縣長者疫苗接種率皆低於全國平均，因此，提醒六十五歲以上長者及具慢性病的高風險族群，應積極接種新冠及流感疫苗。

花蓮縣衛生局提醒，農曆春節將近，是家人團聚與旅遊往來的重要時刻，若不慎感染，不僅影響假期行程，也可能增加家中長者與幼兒的健康風險。