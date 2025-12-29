元旦起氣溫溜滑梯！1月有機會「連2波寒流」時間曝光

生活中心／黃依婷報導

31日降雨較明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

預計明後2天（30日、31日）受東北季風增強影響，水氣增多，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天氣，花東大致為多雲局部偶短暫陣雨，台中以南大致為多雲到晴天氣。其中31日降雨較明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會，預估跨年夜桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨發生。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，元旦起冷空氣強度將再增強，苗栗北部及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中南部為多雲時晴天氣，山區局部仍有短暫陣雨發生，晚間起冷空氣強度將增強為冷氣團等級，週四深夜至週五清晨將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有11到13度。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，週五受大陸冷氣團影響，因受乾冷空氣影響，水氣將逐漸減少，北部及東部為多雲時陰天氣，局部仍有短暫陣雨；新竹以南為晴到多雲天氣，夜間至清晨各地持續有11到13度低溫出現，近山區5度左右低溫，若台北測站氣溫降至12度就有機會成為強烈大陸冷氣團，雖然預報有顯示達寒流機會，不過預估機會低。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，​週六持續受冷氣團影響，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生。白天氣溫雨前幾日相近，晚間冷氣團強度稍減弱，不過各地持續有11到13度低溫發生機會；除了週末的冷氣團影響，預估下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，不過預報變動應仍大。

