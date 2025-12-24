元旦起 臺南與日本友誼市合作景點門票互惠

▲ 台南市創全國之先與日本友誼市自明年1月1日起，臺南市民持市民卡或國民身分證，造訪日本山口縣等7個城市所公告的景點，即可享有專屬臺南市民的門票優惠，與此同時，這7個日本城市市民持證造訪臺南市公告景點時，亦能享有比照台南市民的優待。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台南市長黃偉哲上任後積極推動城市外交，為了讓雙方市民可實際參與城市國際交流，臺南市創全國之先，跟日本友誼市合作推動雙方景點門票互惠措施，自明(115)年1月1日起，臺南市民持市民卡或國民身分證，造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市所公告的景點，即可享有專屬臺南市民的門票優惠，與此同時，這7個日本城市市民持證造訪臺南市公告景點時，亦能享有比照台南市民的優待。

▲ 臺南市開放參加該計畫日本友誼市民門票優惠的景點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、臺南市立博物館、山上花園水道博物館以及虎頭埤風景區，均是日本觀光客常造訪的一時之選，也盼透過這項措施，邀請日本友誼市民多來到臺南觀光，帶動整體觀光成長。（圖／南市府提供）

透過這項創新措施，不僅可增進雙方觀光交流，更能讓近年臺南與國際城市積極締盟的成果，具體轉化為實質嘉惠雙方市民。黃偉哲表示，過去臺日間的觀光互惠較限於交通套（聯）票促銷的方式，這次是首度嘗試由城市對城市洽談，直接提供給專屬對方市民的景點優惠。

黃偉哲認爲，透過這項創新的互惠措施，不僅讓臺南市民在赴日旅行時能享有專屬於臺南人的小確幸，更將傳統以官方交流為主的城市外交，進一步擴增成「市民外交」，城市交流不只看得到，更用得到，而透過門票優惠增進雙方市民的友善觀光，相信也能增進彼此友好認同與理解。

黃偉哲進一步分享，能完成這項城市外交突破，必須感謝日本友誼市的積極響應，以及Ingay Tali穎艾達利議員的建議，考量這項計畫對臺日雙方均屬創新提案，明年元旦上路後將依實際執行情況滾動性調整，並評估擴大辦理規模，此外，已有數個友誼市表示待完成內部作業後也將陸續加入本計畫，敬請市民朋友拭目以待。

市府新聞及國際關係處表示，第一波共有日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市開放共計28個景點提供臺南市民專屬門票優惠，景點名稱與優惠內容請隨時參見公告為準。特別提醒的是，為了讓本計畫永續推動，敬請市民朋友配合主動向這些景點工作人員出示臺南市民卡或是國民身分證，不接受電子檔照片或影印本，亦不接受其他替代證件，否則這些景點將有權拒絕給予優惠。

此次臺南市開放參加本計畫日本友誼市民門票優惠的景點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、臺南市立博物館、山上花園水道博物館以及虎頭埤風景區，均是日本觀光客常造訪的一時之選，也盼透過這項措施，邀請日本友誼市民多來到臺南觀光，帶動整體觀光成長。

