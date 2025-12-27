元旦起 鶯歌F651擴增大巴11班次

新北市鶯歌區區內接駁的「新巴士」F651線明年元旦起平常上班日加開大型巴士提升運能。 （新北鶯歌區公所提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

因應人口成長與通勤需求，鶯歌行駛區內接駁的「新巴士」明年元旦起擴增Ｆ６５１二橋建德線運能，於平常上班日加開大型巴士十一班次，使尖峰時段運量及乘車舒適度有感升級。原中型巴士仍維持平常上班日、週末及國定假日每日行駛。

公所表示，鶯歌新巴士明年元月起Ｆ６５１二橋建德線，平常上班日包括中型巴士及大型巴士增為三十四班次；其中，加開大型巴士行駛路線為考量學生與通勤族搭乘需求，路線為往返鶯歌火車站至鶯歌高職間，大型巴士自鶯歌火車站發車後直達「南鶯國慶一一五巷口」站，並沿途停靠往返尖山公園、尖山路一八一號、尖山活動中心、麗新社區、二橋國小及鶯歌高職等站。

市府持續推動轄內公共運輸服務，目前部分行政區內設有「新巴士」服務，透過公私協力導入專業營運與彈性調度，提升在地接駁更便利安全。

區長曾明華表示，鶯歌新巴士公共運能提升可讓民眾最直接有感，明年起Ｆ６５１班次增加與加開大型巴士，不僅增加載客量也能提高行車穩定度與準點率，讓交通資源運用更優化、通勤接駁更順暢；未來將持續檢視新巴士載客情形及民眾搭乘需求情況，滾動檢討班次與路線調整，打造貼近市民生活的交通接駁網絡。