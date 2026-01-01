元旦超商咖啡優惠 7-Eleven買7送7 全家買30送30

迎接2026年的到來，4大超商元旦推出咖啡優惠，7-Eleven大杯特選美式、拿鐵2杯99元，App買7送7；全家便利商店特濃美式、拿鐵第2杯10元，App大杯特濃經典美式、拿鐵買5送3、買30送30，今上午10點開賣；萊爾富大杯美式、特濃美式買1送1；OK超商也推出買2送1活動。《中時新聞網》整理各大超商咖啡優惠，讓讀者一次掌握。

7-Eleven

門市即起至下周二（6日），大杯特選美式、大杯特選拿鐵2杯99元；App今天至下周一（5日），特選美式、特選拿鐵、大杯精品美式、大杯精品拿鐵、中杯精品燕麥拿鐵、大杯精品馥芮白買7送7。

全家便利商店

門市即起至周日（4日），特濃拿鐵、特濃美式加10元多1杯；App使用全盈＋PAY，大杯特濃經典美式及大杯特濃經典拿鐵買5送3、買30送30，今上午10點開賣；中杯單品美式2杯88元、中杯單品拿鐵2杯99元、大杯美式366杯8888元、大杯拿鐵300杯8888元，優惠至今天截止。

萊爾富

門市即起至20日，大杯特濃美式、特大杯美式買1送1；拿鐵系列及摩卡咖啡第2杯5元；周六、日（3、4日）上午10點至下午2點推出Happy Hour活動，大杯美式、大杯拿鐵不限冰、熱，單杯特價29元。

OK超商

門市今特大杯莊園美式、特大杯莊園拿鐵、特大杯極淬莊園美式、特大杯極淬莊園拿鐵買2送1，App上述品項買3送3。

