元旦超狂大會烤！台南六甲赤山堡焢窯 農田打排球看表演

〔記者楊金城／台南報導〕13年前，台南市六甲區青農黃冠銘回鄉接下父親的菇寮種草菇，就利用自家汯銘休閒生技農場的休耕田舉辦焢窯，對很多人來說，不只重溫早年農閒兒時回憶，黃冠銘說，更希望透過焢窯傳達友善耕作、食農教育，第13年舉辦的「赤山堡田野焢窯排球嘉年華」明年元旦登場，免費提供40窯和食材早就秒殺，也歡迎自己來焢窯，還有5組藝術團隊表演。

六甲商圈總幹事的黃冠銘今天(18日)說，當年和一些好友藉由焢窯宣傳食農教育，出乎意料大受歡迎，愈辦愈大，曾配合舉辦過拔蘿蔔、藝文活動，4年前再舉辦田野排球賽，今年1月焢窯獲得各方支持，吸引上千人參加，欲罷不能。

2026年1月1日元旦「赤山堡田野焢窯排球嘉年華」在國道3號烏山頭交流道旁農田舉辦，延續與六甲商圈、赤山應援團合作，另有在地企業廣泰金屬工業公司加入，有12隊參加田野排球比賽，提供40窯讓親子體驗。

焢窯活動完全免費，提供每窯地瓜、雞蛋、玉米及醃製好的全雞等食材，中午還有地方特產六甲豆菜麵可免費品嘗。元旦上午9點半起就有赤山表演藝術坊、逍遙樂團、無凡藝術、有胡同響、綠都心國際民俗藝術坊接力演出，炒熱現場氣氛。

六甲區長陳啓榮說，冬季農閒焢窯是許多人的童年回憶，在農田裡玩樂，「赤山堡田野焢窯排球嘉年華」結合焢窯、田野排球賽、藝文表演吸引民眾參加，推廣食農教育、友善土地的創意行銷很有亮點、「食」用。

黃冠銘守護老家的菇寮，採友善耕作種菇。(記者楊金城攝)

