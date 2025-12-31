元旦越晚越冷 明下探7度凍3天 下波更猛直逼寒流

今天元旦強烈大陸冷氣團南下，各地越晚越冷，北部白天約16、17度，入夜降至10度左右，中央氣象署針對基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北山區發布豪雨及大雨特報；明天至周日（2至4日）最冷，低溫下探7度以下。氣象專家吳德榮表示，周日白天起冷氣團逐漸減弱，不過下周一（5日）又有另一波強冷空氣南下，氣溫將創入冬新低，有機會挑戰首波寒流。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今起強冷空氣逐漸南下，北台灣越晚越寒冷，白天高溫約16、17度，入夜降至10度；北部及東北部有局部較大雨勢，花東有零星降雨，氣象署發布豪、大雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生機率。

最新模式模擬顯示，明天至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團，平地最低溫下探7度，台北測站約降至11度；明天迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨，西半部晴時多雲，周六、日各地轉晴朗乾冷。

吳德榮表示，周日白天冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下周一下午另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面有局部短暫雨；下周二（6日）轉晴冷，強冷空氣南下，加上明顯的輻射冷卻加成，下周三至周六（7至9日）清晨將創入冬最低溫，有成為首波寒流的機率。

吳德榮強調，下一波冷空氣的強度及南下時間，歐、美模式模擬仍有不小的差異，且持續調整，需再觀察。

