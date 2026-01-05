元旦車禍！ 王陽明開超跑撞前車 道歉「會負責」

藝人王陽明開千萬超跑跟前車發生碰撞。（圖／翻攝自王陽明 IG）





新年第一天，藝人王陽明就撞車，開千萬超跑跟前車發生碰撞，他說紅燈轉綠燈，沒注意到前車狀況，才會釀禍。除了跟對方道歉達成和解，但王陽明的保時捷保桿受損，專家：全台只有12輛，維修費不便宜，也強調會好好處理這件事。

藝人王陽明：「2026年第一天，就出車禍了。」

新年第一天就出撞況，藝人王陽明自拍影片，表情滿是無奈又懊悔。

藝人王陽明：「紀念一下這個2026年，但這也是一種緣分吧，對不起啊對不起。」

除了當下就跟對方和解，還跟前車駕駛乘客錄影合照。好加在，雙方都沒有因此受傷。

根據了解，當時王陽明獨自一人從百貨公司地下停車場開車出來，沒想到才開沒幾公尺就發生車禍。

藝人王陽明：「YAP是我的問題，在一個紅綠燈然後變綠燈，我就踩了油門，我以為前面的車子也走了，但還是我的問題我會負責，事情就是這樣，必須面對現實必須處理好這件事，感覺真糟。」

超跑達人分析，王陽明開的這一台是保時捷超跑，空車價900萬，加上選配之後，全車落在1000到1100萬左右。這一回發生小碰撞，釀成前保險桿碳纖維受損。維修更換要價數十萬，如果只是修補，也要好幾萬不等。

超跑達人陳芃：「在台灣數量相當的少，大約在12台左右，這個馬力高達530匹，在中古市場上也是相當的稀缺，所以尤其加上這種改裝套件的車子，更是一車難求，也在中古車市場是相當的保值。」

去年父親節，王陽明開著陸地頭等艙出門，卻在信義區街頭被瑪莎拉蒂追撞，時隔半年多，又發生車禍。他也不忘提醒大家，出門在外真的要注意安全。

藝人王陽明：「2026年大家路上，注意安全安全第一。」



