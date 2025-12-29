元旦迎強烈大陸冷氣團 平地探7度

（中央社記者張雄風台北29日電）氣象署今天表示，明天及31日東北季風挾水氣，基隆北海岸、大台北山區防局部大雨；元旦強烈大陸冷氣團南下，影響至1月4日清晨，中部以北平地低溫約9至12度，局部地區探7度。

交通部中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天東北季風稍增強，31日影響，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨的機會；北部、東半部有局部零星短暫雨，中南部多雲到晴。

鄭傑仁表示，明年1月1日強烈大陸冷氣團南下，水氣再增，桃園以北、宜蘭有短暫雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；2日水氣稍減，降雨以桃園以北、東半部地區為主；3日及4日轉乾，桃園以北、東半部僅零星短暫雨，其他大致是多雲到晴；5日水氣稍增，以桃園以北、宜蘭有短暫雨為主。

廣告 廣告

鄭傑仁補充，若依目前資料預測，北台灣元旦天氣大致是偏陰雨，要見到新年第一道曙光的機率較低；南台灣多雲到晴，相對比較有機會見到曙光。

溫度方面，鄭傑仁說，明天及31日各地低溫約17至18度；高溫部分，北部約19至22度，中南部24至27度。明年1月1日起強烈大陸冷氣團南下，氣溫再降，北部及宜蘭平地低溫約14、15度，南部、花東約16至18度。

鄭傑仁指出，明年1月2日至4日清晨受到強烈大陸冷氣團影響，其中以3日清晨最冷，中部以北平地低溫探9至12度，南部約13至15度；高溫部分，北部及宜蘭約14、15度，中部16至19度，南部約21度；氣象署估元旦就會發布隔天的低溫特報。

鄭傑仁提到，強烈大陸冷氣團影響期間，夜晚清晨局部地區因輻射冷卻影響，低溫可能下探至7度左右，並提醒新竹以南日夜溫差大；其中，在1月2日這天，若溫度及水氣配合，北部、宜蘭1500至2000公尺山區，中部、花蓮約3000公尺左右高山有零星降雪的機會。

鄭傑仁提醒，明天清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲，影響能見度；另外，明天東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生。（編輯：管中維）1141229