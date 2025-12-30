元旦迎曙光恐撲空？ 專家點名「這些地區」機率最低

明天就是2026年元旦，不少人會早起去看新一年的第1道曙光。圖為阿里山日出。（示意圖／unsplash）

今天（31日）是2025年的最後1天，不少民眾已經準備好跨年，並在2026年元旦迎接第1道曙光，但氣象專家林得恩提醒，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區天氣不穩定，想看到曙光的機會，應該是全台最小的。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，對許多人而言，2026年的第1道曙光不單純是日出的瞬間，更是象徵著新一年的開端與期待，至於有沒有機會看到，1月1日當天天氣的走向將成為曙光能見度的重要關鍵。

林得恩指出，根據今晨歐洲ECMWF及美國AIGFS數值模式模擬結果顯示，元旦清晨受到的天氣系統是東北季風增強，台灣北部與東北部地區不但氣溫轉為涼冷，環境水氣亦同步增加，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區也都有局部短暫雨的不穩定天氣現象，因此要想看到元旦曙光的機會，應該是全台最小的。

林得恩說，由於東部外海雲量偏多，雲層容易堆積，也會直接壓縮到元旦曙光露臉的空間；相較之下，中南部地區多為多雲時晴天氣，若雲層破口出現，短暫見到曙光的機會最大。

