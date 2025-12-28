元旦迎曙光看這張！氣象署曝各地日出時間：中南部、離島最有戲

氣象署公布各地迎接曙光最佳時刻表。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 2025年進入最後倒數，元旦迎曙光備受關注。氣象署今(28)日公布各地日出時間，並表示今日短暫回暖後，週二（30）起東北季風增強，跨年夜至元旦清晨北部與東半部轉為濕冷，新竹以北雨勢明顯；想迎接2026年第一道曙光，較有機會的地點落在中南部及離島。

氣象署說明，今(28)日天氣狀況，受東北季風影響，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。氣溫方面，北部今日約12至22度，東部16至19度，全天感受偏涼；中南部則相對舒適，高溫可達24至25度，且多為晴時多雲的穩定天氣。氣象署指出，週一(29)日迎風面仍有短暫或零星雨，基隆北海岸及東北部雨勢持續，建議北台灣民眾外出務必攜帶雨具。

天氣最大的轉折將出現在週二至週四(12/30-1/1)。氣象署表示，隨著東北季風稍增強，新竹以北及宜蘭地區雨勢將變得較為明顯，呈現典型的濕涼天氣型態。氣溫方面，北部及宜蘭氣溫將自週二起一路下滑，跨年夜(31)至元旦(1)期間，北部低溫將下探15至17度，高溫僅剩19度左右；中部與花東低溫也僅有16至18度，南部則維持在19至25度之間，南北溫差大。

至於2026年元旦曙光哪裡看最好？氣象署進一步強調，由於北部及東半部雲量多且有局部降雨，看見日出的機率較低。相對之下，中南部、澎湖、金門及馬祖天氣較佳，見到曙光的機會較高。氣象署也列出各地日出時刻供民眾參考：

1.花蓮：06:36

2. 台東：06:36

3. 宜蘭：06:37

4. 台北市：06:39

5. 高雄市：06:39

6. 台中市：06:40

7. 台南市：06:40

8. 澎湖：06:44

9. 馬祖：06:48

10.金門：06:51

元旦假期過後，氣象署提醒，週五至週六(1/2-1/3)將有大陸冷氣團南下影響台灣。屆時北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。氣溫將進一步下降，北部與宜蘭氣溫曲線明顯走低，全台民眾務必做好保暖準備，以應對這波長時間的濕冷天氣。

氣象署指出，跨年後北部與東半部轉濕冷，元旦迎曙光較有機會出現在中南部及離島。 圖：氣象署／提供

今(28)日天受東北季風影響，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。 圖：氣象署／提供