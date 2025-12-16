元旦迎曙光 全臺絕景特搜

記者連琳／專題報導

歲末年終之際，不少民眾選擇以「迎接第一道日出」作為跨年的儀式，透過與自然共處的方式，為新的一年許下祝福。從面海的東岸、迎接曙光的離島，到高山雲海之巔，全臺各地日出景點各具風情，呈現截然不同的視覺層次與氛圍。其中，花蓮七星潭、臺東三仙台及阿里山為代表性景點，另有多處熱門日出地點，提供民眾多元選擇。

臺灣地形多元，東部臨海、西部平原、中央山脈縱貫南北，還有風情各異的離島，有人偏好海天一線的遼闊，有人嚮往高山雲霧間的靜謐，也有人選擇在人群中感受迎新的熱鬧氣氛，讓賞日出不只是注視天際的變化，而是在光影升起之際，承載對未來的祝福與希望。

七星潭、三仙台、阿里山 日出壯闊

位於花蓮的七星潭，以礫石海岸與開闊海景聞名，是迎接日出的經典地點之一，天色漸亮時，晨光灑落在浪花與卵石之間，海面隨光線變化呈現層層色彩，氣氛寧靜而遼闊，適合喜愛漫步、靜看自然變化的民眾。臺東三仙台則以跨海拱橋與由都巒山層火山集塊岩形成的奇岩地貌著稱，日出時分，橘紅色光芒自太平洋升起，映照海浪拍岸，畫面壯麗，常吸引攝影愛好者與迎曙光民眾聚集，共同迎接新年。至於阿里山，則以高山日出、雲海與鐵道景觀聞名，晨曦穿透雲霧，層層山巒若隱若現，帶來莊嚴而靜謐的迎新體驗。

鵝鑾鼻、鼻頭角、外離島 各具風情

除上述三處代表景點外，擁有臺灣平地最早日出的地理優勢，屏東鵝鑾鼻燈塔可眺望海天交會的遼闊視野；新北鼻頭角適合北部民眾輕裝前往，感受岩岸與晨光交織的景致；南投合歡山則吸引登山客與跑山族群，在高海拔環境中迎接日出；離島的澎湖菓葉觀日樓、金門慈湖，亦是民眾迎曙光的選擇，各自展現島嶼獨有的海岸風情。

跨年賞日出，不只是一次旅行安排，更是一場與自然對話的儀式。無論選擇海岸、高山或離島，當第一道陽光升起的瞬間，都是對過去一年的告別，也是對未來的期許。提醒民眾規劃行程時，留意交通、天候與安全資訊，量力而行，在平安的前提下，迎接屬於自己的新年曙光。

花蓮七星潭

地址：花蓮縣新城鄉七星街32號

交通方式：可自花蓮火車站轉搭市區公車或計程車前往，車程約 15 分鐘，周邊設有停車空間，適合自行開車或大眾運輸旅客

臺東三仙台

地址：臺東縣成功鎮三仙里基翬路74號

交通方式：建議自臺東市區自行開車或騎乘機車前往，沿台 11 線北上，車程約 1 小時，跨海C橋周邊設有停車場

嘉義阿里山

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村59號

交通方式：可搭乘臺鐵至嘉義站後，轉乘阿里山森林鐵路或客運上山；亦可自行開車，山區道路蜿蜒，須留意行車安全與天候狀況

屏東鵝鑾鼻

地址：屏東縣恆春鎮燈塔路90號

交通方式：自高雄或屏東市區沿台 26 線南下前往，適合自行開車或騎乘機車，燈塔園區設有停車場

金門慈湖

地址：金門縣金寧鄉慈湖路三段

交通方式：可自金城鎮或金湖鎮前往，建議騎乘機車或搭乘計程車，或可搭乘台灣好行B線（古寧頭戰場線），在「慈湖觀景台」站下車

澎湖菓葉觀日樓

地址：澎湖縣湖西鄉菓葉村129-3號

交通方式：自馬公市區開車或騎乘機車前往，車程約 20分鐘，路線平穩

三仙台迎曙光時分，奇岩地景映襯跨海拱橋，融合人文傳說，勾勒出神秘而壯闊的風貌。（取自東部海岸國家風景區管理處）

日出從晨霧中嶄露曙光，濤濤雲海深刻阿里山新年印象。（取自阿里山國家風景區管理處）

日光映照湖海交界，天色由靜謐轉為溫暖，慈湖日出在水色與光影流轉中，象徵新年的平穩與希望。（取自金門縣政府觀光旅遊網）

合歡山日出時分，雲海翻湧於群峰之間，曙光穿透薄霧灑落山稜，高山景致在光影交錯中，展現莊嚴而靜謐的迎新氣氛。（取自清境旅遊網）

花蓮七星潭絕美海景，搭配海邊日出，令人嘆為觀止。（取自花蓮觀光資訊網）

菓葉日出是澎湖知名的舊八景之一，登上觀日樓居高臨下，是最適合欣賞日出的角度，海天相連，視野非常開闊。（取自澎湖Travel臉書）

鵝鑾鼻是臺灣本島最南端的岬角，鵝鑾鼻燈塔更被視為「臺灣尾」的重要地標，也是臺灣本島平地最早迎接日出的地點，常吸引民眾在此迎曙光、迎新年。（取自大鵬灣國家風景區管理處）