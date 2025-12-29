元旦迎曙光！各地時間曝......這2區機會大 冷氣團緊接而來凍全台

時值2025年歲末之際，不少人計畫在元旦迎接第一道曙光，氣象署於28日公布各地日出時間。示意圖／翻攝自Pixabay

時值2025年歲末之際，不少人計畫在元旦迎接第一道曙光，氣象署於28日公布各地日出時間，但受天氣影響，東北季風將於30日起增強，東部外海雲層偏厚，可能影響能否完整看到日出曙光，較好的地點可能是中南部及離島。

綜合媒體報導，氣象署指出，29日台灣附近水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率；桃園以北及竹苗山區則是短暫陣雨，氣溫方面則是稍微回暖，北部及宜蘭白天氣溫可達21～23度，其餘則在24～27度之間，清晨與夜晚則較低至14～18度之間。

廣告 廣告

氣象署指出，台灣29日氣溫稍微回暖。圖／翻攝自中央氣象署

12月30日至明年元旦期間，東北季風稍微增強，將為新竹以北及宜蘭地區帶來明顯雨勢，且氣溫一路下滑至14～17度，高溫至18～22度，而南部地區高溫則維持在24～27度之間；澎湖、金門、馬祖低溫則在10～19度。

對於民眾關心的元旦曙光，氣象署也列出各地日出時刻：

氣象署提醒，受到東北季風增強影響，北部與東半部雲量多且有局部降雨，能看見日出的機率較低，看曙光要碰運氣；中南部、離島天氣則相對穩定，能看到曙光的機會也高，但要注意日夜溫差大。

氣象署表示，元旦假期過後，明年1月2～3日期間，天氣受大陸冷氣團南下影響，除了台灣北部、東半部仍有局部短暫雨；中南部山區則有零星短暫雨外，全台氣溫也將「很有感」降溫，尤其北部與宜蘭氣溫明顯走低，下探至11～14度，局部地區甚至可能出現10度以下低溫；花東及高屏地區低溫約14～16度；澎湖氣溫約17～21度：金門13～20度；馬祖10～17度，提醒民眾做好保暖準備因應。



回到原文

更多鏡報報導

「以為我不敢？」桃園長髮女人肉佔車位 駕駛「0猶豫倒車」網讚：是個狠人

這航班有神力！輪椅族奇蹟康復自己走下機 「登機橋耶穌」3地區最嚴重

「琉球女孩」喊回歸中國影片瘋傳！當事人嚇傻揭真相 他1句話酸爆